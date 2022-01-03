ГСЧС Украины предупредила о подъеме уровня воды в реках и ослаблении ледового покрова

"3–4 января на реках бассейна Припяти в связи с осадками и снеготаянием будет происходить ослабление ледового покрова, его разрушение с подъемами уровней воды на 0,1–0,6 м... На отдельных участках рек возможен выход воды на пойму (уровень опасности "желтый")", – отметили в релизе.

4 января на реке Тиса продолжится подъем уровня воды на 1,7–2,2 м над текущим уровнем. 4–6 января на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях также ожидается подъем уровней воды на 0,3–1,3 м.

"Местами возможен начальный выход воды на пойму", – подчеркнули в ГСЧС.

В связи с оттепелью 3-4 января на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.