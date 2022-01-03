Снеголавинная опасность и ограниченная видимость. В Карпатах объявили штормовое предупреждение

По прогнозам, схождение лавин продлится до 5 января Фото: Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах / Facebook

"Штормовое предупреждение! В связи с оттепелью 3-4 января на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Умеренная снеголавинная опасность второго уровня в связи с дождями и снеготаянием ожидается 3-4 января – в горах Черновицкой области, 3-5 января – в среднегорье Львовской области", – говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

Об ухудшении видимости сообщили в Facebook работники Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что по состоянию на 08.00 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м, ветер восточный 7-8 м/с, температура воздуха -5 °С.