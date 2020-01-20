В Гималаях сошла лавина, семеро туристов пропали

Четверо туристов из Северной Кореи и трое из Непала считаются пропавшими без вести во время схождения лавины в Гималаях.

Во время лавины в Гималаях семеро туристов пропали без вести Фото: pixabay.com

На горном массиве Аннапурна (Гималаи) сошла лавина, в результате которой семеро туристов пропали без вести. Еще 200 человек удалось спасти, сообщает AFP.

По данным агентства, схождение лавины произошло после сильного снегопада 17 января на высоте 3230 метров недалеко от базового лагеря в Аннапурне.

Шесть из пропавших без вести туристов были из одной походной экспедиции, а один непальский носильщик – из другой группы. На данный момент проходит поисковая операция.

После того как погода улучшилась, около 200 человек были спасены из зоны схождения лавины, а также других маршрутов похода.

14 января около 80 человек стали жертвами схождения лавин в Пакистане, Индии и Афганистане. Больше всего от лавин пострадал район долины Нилум в части региона Кашмир, которая контролируется Пакистаном, – там в течение суток погиб 41 человек.