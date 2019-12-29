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В Италии жертвами лавин стали четыре человека

Среди погибших на итальянском курорте оказались две семилетние девочки.

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В Италии в результате двух лавин погибли четыре человека
В Италии в результате двух лавин погибли четыре человека
Фото: ЕРА

На севере Италии в автономной области Трентино-Альто-Адидже из-за лавин 28 и 29 декабря погибли четыре человека. Об этом сообщает ANSA.

28 декабря во второй половине дня на горном склоне курорта Валь Сеналес снегом накрыло группу немецких туристов. В результате погибли 25-летняя женщина и ее семилетняя дочь.

Другую девочку такого же возраста доставили на вертолете в больницу. Она была в тяжелом состоянии и скончалась от полученных травм.

Лавина в районе горного массива Доломити-ди-Брента в Трентино накрыла четырех лыжников 29 декабря. Из них один человек погиб, один – получил легкое переохлаждение и двое – не пострадали.

Теги: Италия, туристы, больница, жертвы, лавина, травма, женщины, погибшие
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