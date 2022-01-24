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В Канаде девушка делала селфи на тонущей машине. Видео

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Девушка, пренебрегая правилами безопасности, делала селфи на крыше тонущей машины
Девушка, пренебрегая правилами безопасности, делала селфи на крыше тонущей машины
Фото: Lynda Douglas / Twitter

В канадском городе Оттава девушка на большой скорости проехалась по замерзшей реке, однако под тяжестью автомобиля лед проломился. В то время, когда авто тонуло, водитель стояла на его крыше и делала селфи. Об этом 22 января сообщило CTV News.

Отмечается, что скорость движения автомобиля достигала 120 км/ч.

Один из жителей пригорода Оттавы, где произошел инцидент, опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как желтый автомобиль несется по замерзшей реке.

Когда автомобиль проломил лед и начал тонуть, девушку успела покинуть салон и выбраться наверх. Очевидцы опубликовали в Twitter фото, на котором видно, что водитель, пренебрегая правилами безопасности, делает селфи на крыше тонущей машины.

Как сообщает CTV News, у одного из местных жителей была байдарка, с помощью которой и вытащили девушку из воды.

"Вроде бы все получилось идеально. Посадил ее на байдарку, потащил. И как только мы вытащили ее, машина утонула. Полностью", – сказал мужчина.

Видео спасения девушки опубликовало в Twitter радио 580 CFRA.

Полиция сообщила, что водителю предъявлено обвинение в опасном управлении транспортным средством в соответствии с Уголовным кодексом Канады.

Полицейские изъяли транспортное средство из замерзшей реки, сообщает CTV News.

Теги: автомобили, Канада, полиция, Оттава, спасение, селфи, автомобиль, скорость, реки, девушка
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