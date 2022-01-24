В Канаде девушка делала селфи на тонущей машине. Видео

Отмечается, что скорость движения автомобиля достигала 120 км/ч.

Один из жителей пригорода Оттавы, где произошел инцидент, опубликовал в Twitter видео, на котором видно, как желтый автомобиль несется по замерзшей реке.

Glad everyone is safe - here is a video from our backyard as it went by pic.twitter.com/NI2nStMkvy — Sacha Gera (@SachaGera) January 17, 2022

Когда автомобиль проломил лед и начал тонуть, девушку успела покинуть салон и выбраться наверх. Очевидцы опубликовали в Twitter фото, на котором видно, что водитель, пренебрегая правилами безопасности, делает селфи на крыше тонущей машины.

Car driving on the ice in Manotick. Went thru the ice. Driver was safely rescued by kayak from neighbours. @ctvottawa pic.twitter.com/N51gHw3ryf — Lynda Douglas (@MammaMitch) January 16, 2022

Как сообщает CTV News, у одного из местных жителей была байдарка, с помощью которой и вытащили девушку из воды.

"Вроде бы все получилось идеально. Посадил ее на байдарку, потащил. И как только мы вытащили ее, машина утонула. Полностью", – сказал мужчина.

Видео спасения девушки опубликовало в Twitter радио 580 CFRA.

Полиция сообщила, что водителю предъявлено обвинение в опасном управлении транспортным средством в соответствии с Уголовным кодексом Канады.

Полицейские изъяли транспортное средство из замерзшей реки, сообщает CTV News.