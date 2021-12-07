Автоугонщики придумали новый метод кражи машин с помощью техники Apple

С сентября 2021 года полиция муниципалитета Йорк в Канаде зафиксировала пять краж дорогих автомобилей с помощью использования трекеров от Apple, пишет издание.

"Воры используют AirTag, чтобы пометить автомобиль на общественной автостоянке и отследить его до дома владельца. Потом они воруют автомобиль из-под дома, не рискуя делать это в публичных местах", – говорится в публикации.

Метки обычно прикрепляют в малозаметном месте на автомобиле, например, на крышке топливного бака или буксировочном крюке. Через iPhone, к которому привязан AirTag, злоумышленники следят за маршрутом избранного автомобиля и определяют его место ночной стоянки. Поскольку воры знают, где находится автомобиль, они обычно ждут ночи и совершают кражу.

Полиция рекомендует водителям парковать свои автомобили в гаражах, использовать блокирующие механизмы для колес и пользоваться системой видеонаблюдения.