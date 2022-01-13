В Беларуси стадо зубров провалилось под лед, погибло более 20 животных

Инцидент произошел вблизи деревни Большие Масушины, 21 животное погибло. Животных достали из реки.
"По предварительным данным, зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками", – отметили в сообщении.
В национальном парке работает комиссия, в которую входят специалисты инспекции природных ресурсов, Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ветеринары и сотрудники отдела зуброведения "Беловежской пущи".
"Беловежская пуща" – природный парк на территории Беларуси и Польши, считается старейшим заповедником Европы. В парке "Беловежская пуща" с 1991 года ведется работа по сохранению и умножению популяции зубров, отметили на сайте учреждения.
В 20-х годах XX века зубр был под угрозой исчезновения. В начале 2020 года в мире насчитывалось 8461 зубров. Наибольшее количество – в Польше (2269) и Беларуси (2101).