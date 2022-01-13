В Беларуси стадо зубров провалилось под лед, погибло более 20 животных

Часть стада из 100 зубров погибла во время перехода через замерзшую реку Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел вблизи деревни Большие Масушины, 21 животное погибло. Животных достали из реки.

"По предварительным данным, зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками", – отметили в сообщении.

В национальном парке работает комиссия, в которую входят специалисты инспекции природных ресурсов, Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ветеринары и сотрудники отдела зуброведения "Беловежской пущи".