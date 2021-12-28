В Берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица в Европе, ей было 37 лет

В зоопарке отметили, что медведица достигла "необычайно преклонного возраста".

Катюша скончалась в своем вольере. Последние несколько лет она страдала сердечным заболеванием и наблюдалась у ветеринара.

Lebe wohl Katjuscha! Nach beinah vier Jahrzehnten im #ZooBerlin mussten wir uns nun von unserer Katjuscha verabschieden. Als ältester #Eisbär Europas ist sie im hohen Alter von 37 Jahren verstorben. Weitere Informationen: https://t.co/wXLKGILMp7 pic.twitter.com/5LtAZKZTxw — Zoo Berlin (@zooberlin) December 27, 2021

"Благодаря оптимальному ветеринарному уходу и ежедневному лечению Катюша дожила до такого внушительного возраста для белого медведя. На свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный торт", – рассказал директор зоопарка.

В зоопарке публиковали видео с Катюшей и ее праздничным угощением.

ВИДЕО

Видео: Zoologische Gärten Berlin / YouTube

В зоопарке отметили, что белый медведь с 2015 года занесен в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид, его популяция оценивается примерно в 26 тыс. особей.