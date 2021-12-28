В Берлинском зоопарке умерла старейшая белая медведица в Европе, ей было 37 лет

В зоопарке отметили, что медведица достигла "необычайно преклонного возраста".
Катюша скончалась в своем вольере. Последние несколько лет она страдала сердечным заболеванием и наблюдалась у ветеринара.
Lebe wohl Katjuscha! Nach beinah vier Jahrzehnten im #ZooBerlin mussten wir uns nun von unserer Katjuscha verabschieden. Als ältester #Eisbär Europas ist sie im hohen Alter von 37 Jahren verstorben. Weitere Informationen: https://t.co/wXLKGILMp7 pic.twitter.com/5LtAZKZTxw— Zoo Berlin (@zooberlin) December 27, 2021
"Благодаря оптимальному ветеринарному уходу и ежедневному лечению Катюша дожила до такого внушительного возраста для белого медведя. На свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный торт", – рассказал директор зоопарка.
В зоопарке публиковали видео с Катюшей и ее праздничным угощением.
В зоопарке отметили, что белый медведь с 2015 года занесен в Красный список Международного союза охраны природы как находящийся под угрозой исчезновения вид, его популяция оценивается примерно в 26 тыс. особей.
В зоопарке города Милуоки в сентябре 2021 года в возрасте 36 лет умерла белая медведица по кличке Сноу Лилли, которая считалась самым старым представителем вида в Северной Америке.
Белый медведь – второй по величине сухопутный хищник планеты, его длина достигает трех метров, масса – до одной тонны. Высота в холке 130–150 см. В естественной среде обитания белые медведи живут, как правило, менее 20 лет; максимум, до которого они могут дожить – 25–30 лет. В неволе рекорд долгожительства – 45 лет.
Если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, к 2100 году могут исчезнуть все популяции белых медведей, кроме нескольких в Арктике, такой прогноз сделали ученые в июле 2020 года.