Большинство популяций белых медведей могут исчезнуть к 2100 году – ученые

Если уровень парниковых выбросов в мире не сократится, на планете может остаться всего несколько популяций белых медведей в Арктике.

Возможно, уже к 2040 году белые медведи начнут испытывать репродуктивную недостаточность, что приведет к локальному вымиранию Фото: pixabay.com

К 2100 году в мире может практически не остаться белых медведей, такой прогноз сделали ученые, сообщает The Guardian 20 июля.

Исследователи предупредили: если выбросы парниковых газов останутся на нынешнем уровне, к 2100 году, вероятно, исчезнут все популяции белых медведей, кроме нескольких в Арктике. Уже к 2040 году белые медведи начнут испытывать репродуктивную недостаточность, что приведет к локальному вымиранию, отмечает издание.

Исследователи предложили два сценария. При нынешнем уровне выбросов белые медведи в конце столетия, вероятно, смогут выжить только на островах Королевы Елизаветы, самом северном скоплении канадского арктического архипелага. Даже если парниковые выбросы будут уменьшены, большинство популяций белых медведей в Арктике будут испытывать репродуктивную недостаточность к 2080 году.

По данным ученых, в мире осталось менее 26 тыс. белых медведей, разбросанных по 19 различным субпопуляциям, от ледяных ландшафтов Шпицбергена, Норвегия, до Гудзонова залива в Канаде и Чукотского моря между Аляской и Сибирью.

По словам ученых, белых медведей можно спасти только в том случае, если их среда обитания будет защищена, а это требует борьбы с изменением климата на глобальном уровне.