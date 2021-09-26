В США усыпили самого старого белого медведя Северной Америки

Сноу Лилли было 36 лет, продолжительность жизни белых медведей в природе составляет 25–30 лет Фото: Milwaukee County Zoo / Facebook

Животному было 36 лет, это был самый старый белый медведь в Северной Америке.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Лилли, наша любимая белая медведица, была гуманно усыплена из-за ухудшения здоровья", – отметили в посте.

Медведица жила в Milwaukee County Zoo с 2005 года и стала любимицей посетителей.

Сотрудники заведения отметили: то, что Сноу Лилли дожила до 36 лет, свидетельствует "об отличном уходе", который для нее обеспечила команда зоопарка.

Медведице исполнилось 36 лет в декабре 2020 года, сообщал сайт зоопарка. До приезда в Милуоки она жила в Bronx Zoo в Нью-Йорке. Животное весило около 250 кг.

"В дикой природе белые медведи сталкиваются с серьезными изменениями в окружающей среде из-за потепления и сокращения арктического морского льда", – отметили в релизе.