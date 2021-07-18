В Калифорнии семейство медведей, спасаясь от жары, пришло на пляж. Видео

"Рекордные температуры в выходные на Западе заставили эту медвежью семью искать облегчения в прохладных водах озера", – отметили в твите.
На кадрах видно, что медведица с тремя медвежатами заходит в воду, не обращая внимания на людей, которые в это время снимают животных на смартфоны. Медведи заходят в озеро и резвятся в воде.
BEAT THE HEAT: The record-breaking weekend temperatures in the West drove this bear family to seek relief in the cool waters of Lake Tahoe. https://t.co/CZaiomFtoE pic.twitter.com/D1Vhx4PI9B— ABC News (@ABC) July 14, 2021
Тахо – пресное озеро в районе горного хребта Сьерра-Невада, расположено на границе штатов Калифорния и Невада. Почти две трети береговой линии озера относятся к Калифорнии.
Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.
12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C. Такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением, отмечал телеканал CBS News.
Из-за аномальной жары в 10 штатах США вспыхнули массовые пожары.