В Калифорнии семейство медведей, спасаясь от жары, пришло на пляж. Видео

"Рекордные температуры в выходные на Западе заставили эту медвежью семью искать облегчения в прохладных водах озера", – отметили в твите.

На кадрах видно, что медведица с тремя медвежатами заходит в воду, не обращая внимания на людей, которые в это время снимают животных на смартфоны. Медведи заходят в озеро и резвятся в воде.

BEAT THE HEAT: The record-breaking weekend temperatures in the West drove this bear family to seek relief in the cool waters of Lake Tahoe. https://t.co/CZaiomFtoE pic.twitter.com/D1Vhx4PI9B — ABC News (@ABC) July 14, 2021

Тахо – пресное озеро в районе горного хребта Сьерра-Невада, расположено на границе штатов Калифорния и Невада. Почти две трети береговой линии озера относятся к Калифорнии.