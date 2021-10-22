Министерство защиты окружающей среды Украины приняло план по сохранению бурого медведя

За последние 50 лет популяция медведей уменьшилась с почти 1300 до около 300 особей Фото: wwf.ua

Документ был разработан совместно с "WWF-Украина" / Всемирным фондом природы на основе материалов, собранных учеными за последние 30 лет в Украинских Карпатах и Полесье.

"Медведь бурый – самый крупный хищник фауны Украины и единственный представитель семейства медвежьих. Статус охотничьего вида привел к значительному сокращению вида. За последние 40 лет их численность сократилась более чем в три раза", – отметили в сообщении.

В 2003 году бурый медведь был занесен в Красную книгу Украины как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

"На сегодня существует угроза дальнейшего существенного сокращения численности популяции вида. Это происходит из-за деградации мест его обитания, а именно из-за интенсивной эксплуатации лесов и значительной рекреационной нагрузки на них", – сказано в посте.

План действий предусматривает в частности организацию мониторинга популяции медведей, сохранение среды их обитания, формирование экологических коридоров и борьбу с браконьерством.

Всемирный фонд природы отметил на своем сайте, что раньше бурые медведи были распространены по всей Украине, сегодня этот вид встречается в Карпатах и отдельные особи – в Полесье.

"За последние 50 лет популяция медведей уменьшилась с почти 1300 до около 300 особей. Среди причин, которые влияют на уменьшение его численности в Украине – нелегальная трофейная охота и убийство из-за конфликтов с фермерами или пчеловодами, а также потеря жилища", – уточнили в организации.