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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области под лед провалились четверо детей, одного ребенка еще ищут – ГСЧС

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Ребенок, которого достали спасатели, не выжил, отметили в ГСЧС
Ребенок, которого достали спасатели, не выжил, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

17 января на реке Рось в Киевской области под лед провалились четверо детей, их пытался спасти случайный прохожий. Об этом проинформировала в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на реке Рось на льду провалилось четверо детей. По предварительным данным, мимо реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, "за два ныряния в ледяную воду" случайный прохожий вытащил из воды двух девочек 2008-го и 2010 года рождения, они живы.

"Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице. Поиски четвертого ребенка продолжаются", – объяснили в ведомстве.

Спасатели обратились к родителям с предупреждением, что "замерзшие водоемы – не для игр" детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ГСЧС, больница, спасатели, дети, водоемы, ребенок, погибшие, реки, родители, девочка
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