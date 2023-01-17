В Киевской области под лед провалились четверо детей, одного ребенка еще ищут – ГСЧС

"В службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на реке Рось на льду провалилось четверо детей. По предварительным данным, мимо реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь", – говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, "за два ныряния в ледяную воду" случайный прохожий вытащил из воды двух девочек 2008-го и 2010 года рождения, они живы.
"Третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице. Поиски четвертого ребенка продолжаются", – объяснили в ведомстве.
Спасатели обратились к родителям с предупреждением, что "замерзшие водоемы – не для игр" детей.