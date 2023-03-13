Оккупанты пытались атаковать в районе Двуречной в Харьковской области, но с потерями отошли – ОВА

По его словам, оккупанты били из танков и минометов по Купянску, Двуречной, Стрелечей, Западному и Великому Бурлуку. Пострадавших среди мирного населения нет, отметил Синегубов.

Он также сообщил, что в районе Двуречной Купянского района противник пытался атаковать, пробуя перейти в наступление. Но Вооруженные силы Украины заставили его с потерями отойти.