Оккупанты пытались атаковать в районе Двуречной в Харьковской области, но с потерями отошли – ОВА

По его словам, оккупанты били из танков и минометов по Купянску, Двуречной, Стрелечей, Западному и Великому Бурлуку. Пострадавших среди мирного населения нет, отметил Синегубов.
Он также сообщил, что в районе Двуречной Купянского района противник пытался атаковать, пробуя перейти в наступление. Но Вооруженные силы Украины заставили его с потерями отойти.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.