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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской, Житомирской областях и в Киеве возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго"

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В украинской энергосистеме работают все виды генерации, незначительный объем электроэнергии импортируется
В украинской энергосистеме работают все виды генерации, незначительный объем электроэнергии импортируется
Фото: depositphotos.com

В Киеве, Киевской и Житомирской областях 17 марта возможны ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что потребление сохраняется на уровне пятницы прошлой недели. В системе работают все виды генерации, незначительный объем электроэнергии импортируется.

"Из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения больших городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", – говорится в сообщении.

В других регионах ограничения не планируются, лимиты потребления "Укрэнерго" не устанавливала.

"Энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно испытывает повреждения из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области"

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Житомирская область, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины
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