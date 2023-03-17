В Киевской, Житомирской областях и в Киеве возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго"

В компании отметили, что потребление сохраняется на уровне пятницы прошлой недели. В системе работают все виды генерации, незначительный объем электроэнергии импортируется.
"Из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения больших городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", – говорится в сообщении.
В других регионах ограничения не планируются, лимиты потребления "Укрэнерго" не устанавливала.
"Энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно испытывает повреждения из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области"
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.