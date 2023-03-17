В Киевской, Житомирской областях и в Киеве возможны ограничения потребления электроэнергии – "Укрэнерго"

В компании отметили, что потребление сохраняется на уровне пятницы прошлой недели. В системе работают все виды генерации, незначительный объем электроэнергии импортируется.

"Из-за последствий российской атаки 9 марта возможны ограничения потребления в Киеве, Киевской и Житомирской областях. Для восстановления надежного электроснабжения больших городов до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", – говорится в сообщении.

В других регионах ограничения не планируются, лимиты потребления "Укрэнерго" не устанавливала.

"Энергетическая инфраструктура вдоль линии фронта регулярно испытывает повреждения из-за артобстрелов. В частности, в ночь на пятницу подверглась обстрелам энергоинфраструктура в Донецкой области"