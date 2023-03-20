В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, ограничения в Житомирской области связаны с повреждениями сетей – "Укрэнерго"

Сейчас работают все виды электростанций, особенно активно – гидро- и солнечные электростанции. Также идет незначительный импорт электроэнергии. Объем доступной мощности генерации повышает операционную безопасность энергосистемы, подчеркнули в компании.

"Потребление больше, чем в выходные, что характерно для рабочего дня… В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления. Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве", – говорится в сообщении.

В других регионах Украины ограничений для потребителей нет. Лимиты в областях не устанавливались.

"Сложной остается ситуация в регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. Энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений, восстановлением надежности и непрерывности электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками", – отметили в компании.