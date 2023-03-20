В энергосистеме Украины достаточно электроэнергии, ограничения в Житомирской области связаны с повреждениями сетей – "Укрэнерго"

Сейчас работают все виды электростанций, особенно активно – гидро- и солнечные электростанции. Также идет незначительный импорт электроэнергии. Объем доступной мощности генерации повышает операционную безопасность энергосистемы, подчеркнули в компании.
"Потребление больше, чем в выходные, что характерно для рабочего дня… В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления. Также при значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве", – говорится в сообщении.
В других регионах Украины ограничений для потребителей нет. Лимиты в областях не устанавливались.
"Сложной остается ситуация в регионах по линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. Энергетики постоянно работают над устранением сетевых ограничений, восстановлением надежности и непрерывности электроснабжения. Восстановительные работы продолжаются на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими атаками", – отметили в компании.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.