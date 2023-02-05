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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве и двух областях не будут выключать электричество ночью

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В ДТЭК рассказали о ситуации с электричеством
В ДТЭК рассказали о ситуации с электричеством
Фото: EPA

"Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля. Об этом сообщает компания ДТЭК в Telegram.

Лимит потребления в Киеве составляет 1152 МВт, в Киевской области – 833 МВт, в Днепропетровской области – 1422 МВт.

Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В компании отметили, что ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.

Также в ДТЭК сообщили, что в результате аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.

Контекст:

Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: электричество, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, энергосистема
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