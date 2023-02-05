В Киеве и двух областях не будут выключать электричество ночью

Лимит потребления в Киеве составляет 1152 МВт, в Киевской области – 833 МВт, в Днепропетровской области – 1422 МВт.
Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
В компании отметили, что ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.
Также в ДТЭК сообщили, что в результате аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.
Россия нанесла уже 13 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.