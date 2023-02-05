В Киеве и двух областях не будут выключать электричество ночью

В ДТЭК рассказали о ситуации с электричеством Фото: EPA

Лимит потребления в Киеве составляет 1152 МВт, в Киевской области – 833 МВт, в Днепропетровской области – 1422 МВт.

Такие лимиты позволяют в течение дня применить график стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В компании отметили, что ночью потребление электроэнергии ограничиваться не будет.

Также в ДТЭК сообщили, что в результате аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.