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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За двое суток энергетики возобновили электричество для более чем 6 тыс. домохозяйств – ДТЭК

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В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах
В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более чем 6 тыс. домохозяйств в 26 населенных пунктах Донбасса, пострадавших от вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении ДТЭК в Facebook.

За двое суток энергетики смогли возобновить электроснабжение в 26 населенных пунктах. 6665 домохозяйств прифронтовой Донецкой области снова имеют доступ к электричеству.

"Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 111 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных cил Украины", – отмечают в ДТЭК.

https://www.facebook.com/dtekdem/posts/pfbid02vnV3V4TQAHAcTXZZojUvpHnZps9poCdP6i422FN3Te7nQU3ngBCZ9hqN3UAenyXcl

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы
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