За двое суток энергетики возобновили электричество для более чем 6 тыс. домохозяйств – ДТЭК

За двое суток энергетики смогли возобновить электроснабжение в 26 населенных пунктах. 6665 домохозяйств прифронтовой Донецкой области снова имеют доступ к электричеству.

"Из-за боевых действий без электроснабжения пока остаются 111 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных cил Украины", – отмечают в ДТЭК.

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тыс. семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.