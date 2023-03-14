Еврокомиссия согласовала план реформы рынка электроэнергии ЕС

"Энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, выявил ряд недостатков существующей системы, которые необходимо было устранить... Сегодня мы завершили работу над ключевым предложением, дополняющим многие другие реформы ЕК для смягчения последствий энергетического кризиса", – сказала Симсон.
Еврокомиссар добавила, что реформа в первую очередь будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен.
Реформа также ускорит внедрение возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.
"В-третьих, реформа улучшит защиту прав потребителей. Мы позволим потребителям иметь более одного счетчика и разные контракты на обслуживание их электромобилей, тепловых насосов или бытового потребления. Мы вводим право на разделение энергии", – сказала еврокомиссар.
Предложение Еврокомиссии теперь рассмотрят Европарламент и государства – члены ЕС.
"Я призываю парламент рассматривать этот вопрос как приоритетный, чтобы мы могли завершить работу над этим важным законодательным ответом на энергетический кризис в кратчайшие сроки", – подытожила Симсон.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Он вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать год.
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. м³). 13 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%.