Еврокомиссия согласовала план реформы рынка электроэнергии ЕС

"Энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, выявил ряд недостатков существующей системы, которые необходимо было устранить... Сегодня мы завершили работу над ключевым предложением, дополняющим многие другие реформы ЕК для смягчения последствий энергетического кризиса", – сказала Симсон.

Еврокомиссар добавила, что реформа в первую очередь будет направлена на то, чтобы сделать счета за электроэнергию европейских потребителей и компаний более независимыми от краткосрочных рыночных цен.

Реформа также ускорит внедрение возобновляемых источников энергии и улучшит защиту потребителей.

"В-третьих, реформа улучшит защиту прав потребителей. Мы позволим потребителям иметь более одного счетчика и разные контракты на обслуживание их электромобилей, тепловых насосов или бытового потребления. Мы вводим право на разделение энергии", – сказала еврокомиссар.

Предложение Еврокомиссии теперь рассмотрят Европарламент и государства – члены ЕС.

"Я призываю парламент рассматривать этот вопрос как приоритетный, чтобы мы могли завершить работу над этим важным законодательным ответом на энергетический кризис в кратчайшие сроки", – подытожила Симсон.