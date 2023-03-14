Зеленский в ходе встречи с премьером Исландии пригласил бизнес страны инвестировать в проекты в сфере "зеленой" энергетики в Украине

Об этом Зеленский проинформировал в Facebook.

По его словам, Исландия активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Поддержка Украины всеми партнерами и союзниками в нашей борьбе с захватчиком очень важна. В ходе встречи обсудили работу по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Рассмотрена имплементация украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал внимание на перспективах использования опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", – написал Зеленский.

Президент выразил благодарность правительству и народу Исландии за поддержку.

"Мы ценим, что Исландия помогает нам политически, финансово, в гуманитарном и других направлениях", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский в ходе встречи с Якобсдоттир отметил активную позицию Исландии как государства, председательствующего в Совете Европы, сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"В этом контексте была обсуждена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и преступление агрессии, совершенные в Украине, – сказано в сообщении. – Также было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма, в частности в контексте подготовки к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы в Рейкьявике".

Зеленский отдельно поднял вопрос о важности признания парламентом Исландии Голодомора геноцидом украинского народа, указал пресс-центр ОПУ.

"По результатам встречи была подписана совместная декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир", – резюмировали в ОПУ.