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ПОЛИТИКА

Зеленский в ходе встречи с премьером Исландии пригласил бизнес страны инвестировать в проекты в сфере "зеленой" энергетики в Украине

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Якобсдоттир и Зеленский провели встречу в Киеве 14 марта
Якобсдоттир и Зеленский провели встречу в Киеве 14 марта
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта в Киеве провел встречу с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

Об этом Зеленский проинформировал в Facebook.

По его словам, Исландия активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Поддержка Украины всеми партнерами и союзниками в нашей борьбе с захватчиком очень важна. В ходе встречи обсудили работу по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине. Рассмотрена имплементация украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал внимание на перспективах использования опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", – написал Зеленский.

Президент выразил благодарность правительству и народу Исландии за поддержку.

"Мы ценим, что Исландия помогает нам политически, финансово, в гуманитарном и других направлениях", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/5972692999480487/

Зеленский в ходе встречи с Якобсдоттир отметил активную позицию Исландии как государства, председательствующего в Совете Европы, сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"В этом контексте была обсуждена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и преступление агрессии, совершенные в Украине, – сказано в сообщении. – Также было уделено внимание мерам, предпринимаемым с целью создания реестра ущерба, нанесенного российской агрессией, и полноценного компенсационного механизма, в частности в контексте подготовки к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы в Рейкьявике".

Зеленский отдельно поднял вопрос о важности признания парламентом Исландии Голодомора геноцидом украинского народа, указал пресс-центр ОПУ.

"По результатам встречи была подписана совместная декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир", – резюмировали в ОПУ.

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, так как основная ее часть находится на юге Украины, говорил Галущенко в октябре 2022 года.

По словам главы Минэнерго, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в прошлом году, отметил Галущенко 5 января 2023 года.

"Зеленая" энергетика в перспективе поможет снизить цены на электроэнергию в Украине, отметили в "Укрэнерго" в марте.

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