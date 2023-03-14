ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин утвердил план действий правительства на 2023 год. В нем более 500 заданий – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал подробности принятого на заседании Кабмина 14 марта плана действий правительства
Шмыгаль рассказал подробности принятого на заседании Кабмина 14 марта плана действий правительства
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Кабинет Министров Украины утвердил план действий правительства на 2023 год. Об этом 14 марта сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти в текущем году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", – сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что план действий состоит из более чем 500 задач, в частности, законопроектов, постановлений, программ и проектов.

"Первый ключевой пункт: безопасность и оборона. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии", – указал Шмыгаль.

По его словам, среди ключевых задач в этой сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса, новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний; сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений; вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса; разминирование деоккупированных территорий; реализация формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Второй пункт – это дальнейшая интеграция в ЕС и НАТО. Украина выполняет семь рекомендаций Европейской комиссии, которые мы получили в прошлом году. Теперь запускаем селф-скрининг нашего законодательства на его соответствие европейскому", – сказал премьер.

Данный пункт плана предусматривает: в 2023 году начать переговоры о членстве; обновление плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС; планы по продлению "транспортного и экономического безвиза"; получение "роумингового безвиза" и начало процесса присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

"Что касается НАТО. Главный пункт – это дальнейшее внедрение стандартов Североатлантического союза. Формирование программы работ по военной стандартизации на 2024–2026 годы. Углубление политического сотрудничества между Украиной и НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности", – констатировал Шмыгаль.

Третий приоритет, по словам премьера, – это энергетическая безопасность и энергетический фронт.

Он добавил, что ключевыми задачами на сегодня является: начать восстановление энергетики по новым стандартам; подготовка к отопительному сезону 2023–2024 годов; увеличение пропускной способности для импорта-экспорта электроэнергии со странами ЕС; внедрение в Украине принципов Европейского зеленого курса; утвердить план долгосрочной стратегии развития водородной энергетики.

Четвертый пункт плана действий, по словам Шмыгаля, касается восстановления Украины. Среди прочего он предусматривает, что правительство внедрит единую цифровую аналитическую информационную систему управления процессом восстановления инфраструктуры.

"Прямо сейчас мы дорабатываем Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества. Параллельно запускаем программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Восстановление критической инфраструктуры будет также предусматривать ее модернизацию. Расширение возможности железнодорожных пунктов пропуска. Расширение перевалки дунайских портов. Увеличение автомобильных пунктов пропуска. Все это в повестке дня", – заявил он.

Пятый приоритет в 2023 году согласно плану правительства – макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса. В частности, заявил председатель украинского правительства, планируется масштабная дерегуляция для бизнеса, продолжится отмена ненужных разрешений и лицензий, а также будет продолжаться курс на уменьшение роли государства в экономике.

"Шестой пункт – это социальная политика. Поддержка граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы предлагаем новый социальный договор между государством и гражданином. Будет улучшена адресность выплат и их увеличение для тех, кто в этом действительно нуждается", – подчеркнул Шмыгаль.

Правительство, в частности, намерено ввести принцип гарантированной базовой социальной помощи, которая будет зависеть от уровня доходов и будет направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Среди других приоритетов плана правительства, по словам премьера, ветеранская политика, в частности: формирование эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни, трехуровневая система психологической помощи, сервисы в рамках проекта "е-Ветеран", новые принципы работы военно-врачебных комиссий.

"Качественное образование, поддержка науки и инноваций. Работаем над обеспечением учебных заведений качественными укрытиями. Продолжаем реформу "Новой украинской школы". Расширяем направления грантовой поддержки от Национального фонда исследований", – уточнил Шмыгаль.

Будет также продолжена децентрализация и региональное развитие, в частности: утвержден план восстановления и развития регионов, а также новая стратегия регионального развития до 2027 года.

"Эффективное государственное управление. Это цифровизация, эффективное управление государственным имуществом, это дебюрократизация. Продолжим внедрение новых цифровых услуг для граждан и бизнеса. Цифровизация в недропользовании, управлении отходами, лесном хозяйстве", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, план предусматривает и продолжение санкционной политики.

"Россия должна заплатить за все свои преступления против нашего государства. Будем работать над созданием международного трибунала. Подготавливаем международный договор для конфискации российских активов на Западе. Работаем над повышением эффективности санкционной политики", – подчеркнул глава правительства.

Среди прочего план предусматривает продолжение медицинской реформы, в частности: введение новых подходов к работе медико-социальной экспертизы. Программа "Доступные лекарства", по словам главы Кабмина, будет расширена.

Он добавил, что в фокусе внимания Кабмина остается и защита окружающей среды. В частности, заверил премьер, будет реализовываться экологическая инициатива "Масштабное облесение Украины" и другие природоохранные мероприятия.

"По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства", – подчеркнул Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, налоги, НАТО, Кабинет Министров, медицина, образование, экономика, энергетика, правительство, реформы, оккупация, доходы, оборона, децентрализация, электроэнергия, законодательство, политика, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, выплаты, инновации, реформа, власть, инфраструктура, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, сотрудничество, Кабмин, компенсация, ЕС, российские оккупанты, деоккупация, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
"До фига кто сделал себе втихаря и даже вида не подает". MamaRika призналась, что готова сделать операцию по увеличению груди
Галина ГРИШИНА
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Грэм прокомментировала свое неудачное интервью с Грантом
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
Бех-Романчук в купальнике снялась в бассейне со спины. Фото
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
  Вышел трейлер фильма "Русалочка" с Бейли в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
Эффективные упражнения для ягодиц от Боржемской, которые можно делать дома
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
"Мы познакомились много лет назад". Украинская актриса рассказала, какой Галкин на самом деле
Галина ГРИШИНА
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Вторую неделю не проходит". Dantes показал след болезни на лице
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
"Я удовлетворена своим телом". Квиткова показала, как менялась ее фигура за полтора года
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда
  Зибров: Я выбирал вокалистку, чтобы пела и внешность была. Заходит Марина и все перелопачивается. То длинные ноги, то грудная клетка не туда G
Алеся БАЦМАН
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
  "Два вікна". The Hardkiss выпустили клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-жена Кличко в декольте на спине и трусах с высокими вырезами станцевала танго с молодым партнером (67969)
2
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (36870)
3
Каменских, Могилевская, Мейхер и другие. Подборка звездных шпагатов. Фото, видео (31601)
4
Почему молчит Дан Балан и где он сейчас находится (25593)
5
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (17778)
6
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (16998)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (15015)
8
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (11772)
 
 
 
 