Кабмин утвердил план действий правительства на 2023 год. В нем более 500 заданий – Шмыгаль

"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти в текущем году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", – сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что план действий состоит из более чем 500 задач, в частности, законопроектов, постановлений, программ и проектов.

"Первый ключевой пункт: безопасность и оборона. Все налоги, которые платят граждане и бизнес, пойдут на оборону и безопасность, пойдут на новое оружие, новую технику и лучшее обеспечение для украинской армии", – указал Шмыгаль.

По его словам, среди ключевых задач в этой сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса, новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний; сотрудничество с партнерами по совместному производству новых вооружений; вовлечение частного сектора в развитие оборонно-промышленного комплекса; разминирование деоккупированных территорий; реализация формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Второй пункт – это дальнейшая интеграция в ЕС и НАТО. Украина выполняет семь рекомендаций Европейской комиссии, которые мы получили в прошлом году. Теперь запускаем селф-скрининг нашего законодательства на его соответствие европейскому", – сказал премьер.

Данный пункт плана предусматривает: в 2023 году начать переговоры о членстве; обновление плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС; планы по продлению "транспортного и экономического безвиза"; получение "роумингового безвиза" и начало процесса присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

"Что касается НАТО. Главный пункт – это дальнейшее внедрение стандартов Североатлантического союза. Формирование программы работ по военной стандартизации на 2024–2026 годы. Углубление политического сотрудничества между Украиной и НАТО для нашей победы и дальнейшей безопасности", – констатировал Шмыгаль.

Третий приоритет, по словам премьера, – это энергетическая безопасность и энергетический фронт.

Он добавил, что ключевыми задачами на сегодня является: начать восстановление энергетики по новым стандартам; подготовка к отопительному сезону 2023–2024 годов; увеличение пропускной способности для импорта-экспорта электроэнергии со странами ЕС; внедрение в Украине принципов Европейского зеленого курса; утвердить план долгосрочной стратегии развития водородной энергетики.

Четвертый пункт плана действий, по словам Шмыгаля, касается восстановления Украины. Среди прочего он предусматривает, что правительство внедрит единую цифровую аналитическую информационную систему управления процессом восстановления инфраструктуры.

"Прямо сейчас мы дорабатываем Госреестр поврежденного и уничтоженного имущества. Параллельно запускаем программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Восстановление критической инфраструктуры будет также предусматривать ее модернизацию. Расширение возможности железнодорожных пунктов пропуска. Расширение перевалки дунайских портов. Увеличение автомобильных пунктов пропуска. Все это в повестке дня", – заявил он.

Пятый приоритет в 2023 году согласно плану правительства – макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса. В частности, заявил председатель украинского правительства, планируется масштабная дерегуляция для бизнеса, продолжится отмена ненужных разрешений и лицензий, а также будет продолжаться курс на уменьшение роли государства в экономике.

"Шестой пункт – это социальная политика. Поддержка граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы предлагаем новый социальный договор между государством и гражданином. Будет улучшена адресность выплат и их увеличение для тех, кто в этом действительно нуждается", – подчеркнул Шмыгаль.

Правительство, в частности, намерено ввести принцип гарантированной базовой социальной помощи, которая будет зависеть от уровня доходов и будет направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения.

Среди других приоритетов плана правительства, по словам премьера, ветеранская политика, в частности: формирование эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни, трехуровневая система психологической помощи, сервисы в рамках проекта "е-Ветеран", новые принципы работы военно-врачебных комиссий.

"Качественное образование, поддержка науки и инноваций. Работаем над обеспечением учебных заведений качественными укрытиями. Продолжаем реформу "Новой украинской школы". Расширяем направления грантовой поддержки от Национального фонда исследований", – уточнил Шмыгаль.

Будет также продолжена децентрализация и региональное развитие, в частности: утвержден план восстановления и развития регионов, а также новая стратегия регионального развития до 2027 года.

"Эффективное государственное управление. Это цифровизация, эффективное управление государственным имуществом, это дебюрократизация. Продолжим внедрение новых цифровых услуг для граждан и бизнеса. Цифровизация в недропользовании, управлении отходами, лесном хозяйстве", – отметил Шмыгаль.

Кроме того, план предусматривает и продолжение санкционной политики.

"Россия должна заплатить за все свои преступления против нашего государства. Будем работать над созданием международного трибунала. Подготавливаем международный договор для конфискации российских активов на Западе. Работаем над повышением эффективности санкционной политики", – подчеркнул глава правительства.

Среди прочего план предусматривает продолжение медицинской реформы, в частности: введение новых подходов к работе медико-социальной экспертизы. Программа "Доступные лекарства", по словам главы Кабмина, будет расширена.

Он добавил, что в фокусе внимания Кабмина остается и защита окружающей среды. В частности, заверил премьер, будет реализовываться экологическая инициатива "Масштабное облесение Украины" и другие природоохранные мероприятия.

"По всем пунктам ставим перед собой амбициозные и сложные задачи. Каждый министр будет нести личную ответственность за выполнение проектов и реформ, предусмотренных для его ведомства", – подчеркнул Шмыгаль.