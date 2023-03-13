Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета более чем на 0,5 трлн грн – Шмыгаль

Об этом в Facebook проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.
"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – написал премьер-министр Украины.
По словам Шмыгаля, дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию, были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".
"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и так далее. Рассчитываем на поддержку парламента", – отметил глава Кабмина.
Самое большое увеличение бюджета в истории Украины анонсировал накануне, 12 марта, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).
В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.
В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода, – 1,3 трлн грн, сообщал Шмыгаль.