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Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета более чем на 0,5 трлн грн – Шмыгаль

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Более 518 млрд грн Кабмин Украины предложил дополнительно направить на сектор безопасности и обороны, отметил Шмыгаль
Более 518 млрд грн Кабмин Украины предложил дополнительно направить на сектор безопасности и обороны, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины на заседании 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.

Об этом в Facebook проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – написал премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию, были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".

"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и так далее. Рассчитываем на поддержку парламента", – отметил глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0HQLTGFKgza12EwQhvMxGvPAwpn1B5H64L2CgpEdVzEBaTUzDeWpsCRvPh5YarcPPl

Самое большое увеличение бюджета в истории Украины анонсировал накануне, 12 марта, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Контекст:

Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП).

В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.

В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода, – 1,3 трлн грн, сообщал Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, госбюджет, бюджет, правительство, агрессия, парламент, законопроект, война России против Украины, выплаты, финансы, безопасность, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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