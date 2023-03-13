Кабмин предложил Раде увеличить расходы госбюджета более чем на 0,5 трлн грн – Шмыгаль

Более 518 млрд грн Кабмин Украины предложил дополнительно направить на сектор безопасности и обороны, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом в Facebook проинформировал глава правительства Денис Шмыгаль.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", – написал премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать армию, были найдены "благодаря поддержке международных партнеров".

"В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и так далее. Рассчитываем на поддержку парламента", – отметил глава Кабмина.

Самое большое увеличение бюджета в истории Украины анонсировал накануне, 12 марта, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.