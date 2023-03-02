Дефицит госбюджета Украины за январь –- февраль составил 161,1 млрд грн. Это меньше расчетного – Минфин

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, за февраль 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 млрд грн. [...] В целом за январь – февраль – 284 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд грн", – говорится в сообщении.
По данным Минфина, кассовые расходы за те же два месяца составили в Украине 446,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 410,3 млрд грн.
"За первые два месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 161,1 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 172,1 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь – февраль дефицита в сумме 326,1 млрд грн", – объяснили в ведомстве.
Государство Украина заимствовало в общий фонд госбюджета за январь и февраль 226,8 млрд грн, из внешних источников – 142,8 млрд грн (из них 118,7 млрд грн – макрофинансовая помощь Евросоюза).
7 октября 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о госбюджете Украины на 2023 год в первом чтении, а 3 ноября – во втором чтении. 23 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.
Закон о госбюджете установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн.
Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6,3 трлн грн, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28%.
В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.