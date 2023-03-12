"Самое большое увеличение бюджета в истории Украины". Железняк анонсировал изменения военных расходов

"Бюджет 2023 года снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем пол триллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 млрд грн. Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины", – сообщил Железняк.
По словам народного депутата, изменения планируется внести уже в этом месяце.
"Несколько недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь еще 52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше", – добавил нардеп.
Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП)
В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.
В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода, – 1,3 трлн грн, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.