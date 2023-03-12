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"Самое большое увеличение бюджета в истории Украины". Железняк анонсировал изменения военных расходов

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Рада планирует внести изменения в бюджет уже в марте
Рада планирует внести изменения в бюджет уже в марте
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде хотят внести изменения в государственный бюджет и увеличить военные расходы на 500 млрд грн. Об этом 12 марта сообщил народный депутат Украины от партии "Голос", заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"Бюджет 2023 года снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем пол триллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 млрд грн. Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины", – сообщил Железняк.

По словам народного депутата, изменения планируется внести уже в этом месяце.

"Несколько недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь еще 52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше", – добавил нардеп.

Контекст:

Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону запланированы на уровне около 50% всего бюджета (1,1 трлн грн, или 18,2% ВВП)

В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.

В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода, –  1,3 трлн грн, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, бюджет, военные, парламент, финансы, расходы, Ярослав Железняк, правки
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