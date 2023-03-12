"Самое большое увеличение бюджета в истории Украины". Железняк анонсировал изменения военных расходов

Рада планирует внести изменения в бюджет уже в марте Фото: rada.gov.ua

"Бюджет 2023 года снова планируется менять. Будут увеличены военные расходы на более чем пол триллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500 млрд грн. Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины", – сообщил Железняк.

По словам народного депутата, изменения планируется внести уже в этом месяце.

"Несколько недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь еще 52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше", – добавил нардеп.