За год Украина потратила на армию 1,3 трлн грн – Шмыгаль

"1,3 трлн грн – затраты на армию в прошлом году. Не меньший бюджет сил безопасности и обороны в этом году уже сформирован и, возможно, будет увеличиваться в большую сторону. [...] Доходная часть [госбюджета] прошлого года – 1,33 трлн грн, расходная – 2,64 трлн грн. [...] То есть 62% – это наши средства, [...] 38% – средства партнеров", – сказал премьер.
Он подчеркнул, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов.
"Это баланс между потребностями армии, безопасности, обороны, финансирование наполнения бюджета и баланс между тем, чтобы дать определенные льготы и возможность выжить бизнесу, экономике, платить зарплаты, завозить в Украину все необходимое. Происходили изменения логистики, масса транформаций", – объяснил Шмыгаль.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику Украины.
В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.
Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.