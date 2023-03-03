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За год Украина потратила на армию 1,3 трлн грн – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов
Шмыгаль отметил, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов
Фото: kmu.gov.ua

В 2022 году из государственного бюджета Украины затраты на армию составили почти такую же сумму, какую госбюджет получил в качестве дохода. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции 3 марта, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"1,3 трлн грн – затраты на армию в прошлом году. Не меньший бюджет сил безопасности и обороны в этом году уже сформирован и, возможно, будет увеличиваться в большую сторону. [...] Доходная часть [госбюджета] прошлого года – 1,33 трлн грн, расходная – 2,64 трлн грн. [...] То есть 62% – это наши средства, [...] 38% – средства партнеров", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов.

"Это баланс между потребностями армии, безопасности, обороны, финансирование наполнения бюджета и баланс между тем, чтобы дать определенные льготы и возможность выжить бизнесу, экономике, платить зарплаты, завозить в Украину все необходимое. Происходили изменения логистики, масса транформаций", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику Украины.

В первые месяцы после полномасштабного вторжения бюджетный дефицит в Украине составлял, по данным президента Владимира Зеленского, $5 млрд ежемесячно.

Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Закон о госбюджете Украины на 2023 год установил доходы в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн. Таким образом, дефицит планировался на сумму 1,3 трлн грн. В 2023 году расходы бюджета уже увеличивали.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: госбюджет, зарплата, экономика, бюджет, льготы, доходы, оборона, пресс-конференция, финансирование, премьер-министр, Денис Шмыгаль, логистика
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