За год Украина потратила на армию 1,3 трлн грн – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов Фото: kmu.gov.ua

"1,3 трлн грн – затраты на армию в прошлом году. Не меньший бюджет сил безопасности и обороны в этом году уже сформирован и, возможно, будет увеличиваться в большую сторону. [...] Доходная часть [госбюджета] прошлого года – 1,33 трлн грн, расходная – 2,64 трлн грн. [...] То есть 62% – это наши средства, [...] 38% – средства партнеров", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что в 2022 году правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов.

"Это баланс между потребностями армии, безопасности, обороны, финансирование наполнения бюджета и баланс между тем, чтобы дать определенные льготы и возможность выжить бизнесу, экономике, платить зарплаты, завозить в Украину все необходимое. Происходили изменения логистики, масса транформаций", – объяснил Шмыгаль.