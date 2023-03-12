В ряде регионов Украины активизируют строительство инженерно-технических фортификаций – Шмыгаль

"Продолжаем поддерживать регионы. Правительство выделило дополнительную дотацию в размере 10,2 млрд грн. Средства будут направлены для 17 областей и 853 общин, которые больше всего пострадали во время российской агрессии", – написал он.
Также, отметил Шмыгаль, "правительство приняло решение об активизации строительства новых военных инженерно-технических фортификаций в отдельных регионах".
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
Оккупантов уже изгнали из северных областей страны, а также части территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей.
Возле границы Украины с Беларусью Вооруженные силы Украины обустроили укрепрайоны с целью предупредить новое вторжение российских войск на украинскую территорию.