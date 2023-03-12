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ДЕНЬГИ

В ряде регионов Украины активизируют строительство инженерно-технических фортификаций – Шмыгаль

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Шмыгаль: Правительство выделило дотацию в 10,2 млрд грн
Шмыгаль: Правительство выделило дотацию в 10,2 млрд грн
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины выделил пострадавшим от войны регионам дополнительную сумму в 10,2 млрд грн. Об этом сообщил 12 марта в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем поддерживать регионы. Правительство выделило дополнительную дотацию в размере 10,2 млрд грн. Средства будут направлены для 17 областей и 853 общин, которые больше всего пострадали во время российской агрессии", – написал он.

Также, отметил Шмыгаль, "правительство приняло решение об активизации строительства новых военных инженерно-технических фортификаций в отдельных регионах".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02JmczGvioiYu9WvcATCytK1zP2SKgNs1XbUdPRYeH5it6gxBQR95yphTgc61vgbL7l

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Оккупантов уже изгнали из северных областей страны, а также части территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей.

Возле границы Украины с Беларусью Вооруженные силы Украины обустроили укрепрайоны с целью предупредить новое вторжение российских войск на украинскую территорию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, строительство, вторжение, регионы, дотации, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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