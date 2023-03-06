Шмыгаль посоветовал новому директору НАБУ Кривоносу назначить двух других финалистов конкурса на руководящие должности в бюро

Об этом премьер-министр сказал на внеочередном заседании правительства 6 марта, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube.

"Считаю всех троих кандидатов профессионально подготовленными лицами для работы на руководящих должностях в НАБУ", – сказал Шмыгаль.

4 марта комиссия определила трех отобранных кандидатов, ими стали Роман Осипчук, Семен Кривонос и Сергей Гупяк.

6 марта Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса на должность директора НАБУ.

По словам Шмыгаля, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении страной статуса кандидата.