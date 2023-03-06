Шмыгаль посоветовал новому директору НАБУ Кривоносу назначить двух других финалистов конкурса на руководящие должности в бюро

Об этом премьер-министр сказал на внеочередном заседании правительства 6 марта, которое транслировалось на канале Кабмина в YouTube.
"Считаю всех троих кандидатов профессионально подготовленными лицами для работы на руководящих должностях в НАБУ", – сказал Шмыгаль.
4 марта комиссия определила трех отобранных кандидатов, ими стали Роман Осипчук, Семен Кривонос и Сергей Гупяк.
6 марта Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса на должность директора НАБУ.
По словам Шмыгаля, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении страной статуса кандидата.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполнял первый заместитель Гизо Углава.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.
Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна, исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.