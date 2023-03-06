Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ. Шмыгаль заявил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС

"Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, в частности, состоявшая и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", – отметил Шмыгаль.
4 марта финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ, помимо Кривоноса, стали начальник 4-го следственного отдела теруправления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.
По словам Шмыгаля, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении страной статуса кандидата.
"Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении [в Евросоюз]. Благодаря назначению директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций", – резюмировал глава правительства.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.
Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна, исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.