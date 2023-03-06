Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ. Шмыгаль заявил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС

Финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ, помимо Кривоноса, были еще два кандидата Фото: Семен Кривонос / Facebook

"Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, в частности, состоявшая и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", – отметил Шмыгаль.

4 марта финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ, помимо Кривоноса, стали начальник 4-го следственного отдела теруправления Госбюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

По словам Шмыгаля, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении страной статуса кандидата.

"Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении [в Евросоюз]. Благодаря назначению директора НАБУ мы также имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций", – резюмировал глава правительства.