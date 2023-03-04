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ПОЛИТИКА

Кабинет Министров утвердит директора НАБУ на ближайшем заседании – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что Кабмин получил предложения комиссии по отбору директора НАБУ
Шмыгаль отметил, что Кабмин получил предложения комиссии по отбору директора НАБУ
Фото: kmu.gov.ua

Нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Кабинет Министров Украины (КМУ) назовет на своем ближайшем заседании. Об этом 4 марта сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро", – написал премьер.

В последнее время заседания Кабмина проходят по вторникам.

4 марта финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ стали:

  • Сергей Гупяк, начальник 4-го следственного отдела теруправления Госбюро расследований в Хмельницком;
  • Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства;
  • Роман Осипчук, руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.
Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.

Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, коррупция, конкурс, антикоррупционное бюро, НАБУ, кадры, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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