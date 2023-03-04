Кабинет Министров утвердит директора НАБУ на ближайшем заседании – Шмыгаль

"Сегодня комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро", – написал премьер.
В последнее время заседания Кабмина проходят по вторникам.
4 марта финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ стали:
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.
Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.