Кабинет Министров утвердит директора НАБУ на ближайшем заседании – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что Кабмин получил предложения комиссии по отбору директора НАБУ Фото: kmu.gov.ua

"Сегодня комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит директора бюро", – написал премьер.

В последнее время заседания Кабмина проходят по вторникам.

4 марта финалистами конкурсного отбора на должность директора НАБУ стали: