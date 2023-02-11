Почти 300 расследований, 149 подозреваемых. НАБУ и САП заявили о рекордном количестве дел за полгода

За полгода по итогам расследований НАБУ 68 человек оказались на скамье обвиняемых Фото: nabu.gov.ua

"Количество лиц, разоблаченных в коррупции во втором полугодии 2022 года, стало рекордным в истории антикоррупционных органов. За указанный период 149 человек получили подозрения от НАБУ и САП, это больше, чем за 12 месяцев 2021-го или 2020 года", - говорится в сообщении.

68 человек по итогам расследований оказались на скамье обвиняемых, отметили в НАБУ.

Кроме того, за этот период были осуждены за коррупцию (приговоры вступили в силу) четыре правоохранителя, четыре руководителя госпредприятий, два судьи и один нардеп.

Экономический эффект от деятельности антикоррупционных органов составил около 1,9 млрд грн.

Также в НАБУ сообщают о задействовании сотрудников бюро в ходе борьбы против российских оккупантов.

Совместно с ГУР Минобороны была проведена успешная операция по эвакуации трех украинских морских пехотинцев на подконтрольную Украине территорию из оккупированного города.

Кроме того, детективы НАБУ помогли контрразведке СБУ успешно реализовать спецоперацию по разоблачению и обезвреживанию агентурной сети России в Харьковской области. Также обеспечивали оперативное сопровождение около 80 мероприятий СБУ в Харьковской и Одесской областях.