Подозрение в завладении госимуществом в Киеве получили семь человек, в том числе экс-замминистра культуры

заместитель министра культуры Украины (2014–2019 годы);

начальник управления Министерства культуры Украины (2017–2020 годы);

первый заместитель гендиректора НКУ (2016–2019 годы);

арбитражный управляющий – управляющий санацией госпредприятия (2019–2020 годы);

два "организатора преступной схемы" – бенефициарные владельцы ряда обществ с ограниченной ответственностью (ООО);

руководитель ООО – покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

Ведомства отметили, что среди подозреваемых:

"Речь идет о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева. Ориентировочная стоимость имущества – почти 42 млн грн. Благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству", – говорится в сообщениях.

Подозрения "с учетом степени соучастия" предъявлены в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"По версии следствия, в течение 2016–2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок. Для этого они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те соответственно согласовали незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенному ООО, которое, к тому же, приобрело здания по заниженной цене", – объяснили в НАБУ и САП.

По данным антикоррупционных ведомств, суды в Киеве отменили результаты аукциона по продаже имущества НКУ, и "госпредприятие получило возможность вернуть в собственность незаконно утраченную недвижимость, что и сделало".

Фамилии подозреваемых САП и НАБУ не указали.

По информации "Слово и дело", речь идет о бывшем замминистра культуры Тамаре Мазур, экс-директоре ООО "Вест Прайт" Александре Радько и арбитражном управляющем санацией Руслане Бандуристе.