ВАКС признал подозрение экс-главе "Нафтогазу" Коболеву необоснованным – адвокат

В решении ВАКС отмечается, что Коболев не мог влиять на размер премии, которой его решил наградить наблюдательный совет "Нафтогазу" Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Он пояснил, что 30 января огласили полный текст постановления об отказе в избрании меры пресечения Коболеву.

"Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву, необоснованно", – написал адвокат.

По его словам, судья признал недоказанными все утверждения прокурора.

В частности, в решении ВАКС отмечается, что наблюдательный совет "Нафтогазу" сознательно принял решение о премировании, причем установление размера вознаграждения – исключительная компетенция набсовета и у Коболева не было полномочий, дающих ему возможность влиять на него.

Носов отметил, что прокуратура уже подала апелляционную жалобу на это решение ВАКС.

"Поэтому теперь Апелляционная палата ВАКС должна оценить как наши доводы, так и выводы следственного судьи и принять окончательное решение в вопросе избрания меры пресечения", – уточнил защитник.

Решение суда прокомментировал в Facebook и сам Коболев.

"Не вдаваясь слишком глубоко в юридические детали текста постановления, хочу поделиться моим первым впечатлением: следственный судья за 12 дней разбирательств в деле "стокгольмских бонусов" разобрался в нем гораздо глубже, чем куча детективов НАБУ и прокуроров САП с 2018 года", – написал он.