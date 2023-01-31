ВАКС признал подозрение экс-главе "Нафтогазу" Коболеву необоснованным – адвокат

Он пояснил, что 30 января огласили полный текст постановления об отказе в избрании меры пресечения Коболеву.
"Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву, необоснованно", – написал адвокат.
По его словам, судья признал недоказанными все утверждения прокурора.
В частности, в решении ВАКС отмечается, что наблюдательный совет "Нафтогазу" сознательно принял решение о премировании, причем установление размера вознаграждения – исключительная компетенция набсовета и у Коболева не было полномочий, дающих ему возможность влиять на него.
Носов отметил, что прокуратура уже подала апелляционную жалобу на это решение ВАКС.
"Поэтому теперь Апелляционная палата ВАКС должна оценить как наши доводы, так и выводы следственного судьи и принять окончательное решение в вопросе избрания меры пресечения", – уточнил защитник.
Решение суда прокомментировал в Facebook и сам Коболев.
"Не вдаваясь слишком глубоко в юридические детали текста постановления, хочу поделиться моим первым впечатлением: следственный судья за 12 дней разбирательств в деле "стокгольмских бонусов" разобрался в нем гораздо глубже, чем куча детективов НАБУ и прокуроров САП с 2018 года", – написал он.
Летом 2018 года наблюдательный совет "Нафтогазу" принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму более $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к российскому "Газпрому" о недостаточных объемах транзита.
Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что обеспокоен таким размером премий, и написал письмо-обращение в наблюдательный совет НАК. Ему ответили, что не намерены пересматривать свое решение. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту выплаты премий руководству НАК "Нафтогаз України". После скандала Кабинет Министров Украины запретил выплаты бонусов и вознаграждений менеджерам государственных компаний.
Всего за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже Коболеву выплатили премию в размере 599,6 млн грн, сообщил "Нафтогаз". В 2018 году он получил первую часть премии в размере 261 млн грн, вторую часть премии ему выплатили в 2021 году после увольнения из компании. В интервью "Forbes Украина" в 2022 году Коболев сказал, что получил не всю компенсацию.
19 января 2023 года Коболеву сообщили о подозрении из-за выписанной премии. Следствие считает, что он незаконно обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Подозрение предъявлено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).