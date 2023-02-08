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Офис генпрокурора разрешил САП расследовать дело нардепа Халимона, у которого СМИ нашли особняк в Киеве

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В январе журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева Печерске
В январе журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске
Фото: thepoly2019 / Instagram

Офис генпрокурора разрешил Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) расследовать возможное незаконное обогащение народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона. Об этом 7 февраля сказала пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде".

С просьбой открыть производство в отношении Халимона САП обратилась к Офису генпрокурора в конце января. Это было необходимо, поскольку, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) вносит генпрокурор.

Теперь же Офис генпрокурора согласовал обращение САП, и данные в ЕРДР были внесены в конце января 2023 года.

Контекст:

22 января было опубликовано расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске. Его владелица Анастасия Котеленец тесно связана с депутатом, в частности на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января заявил, что Халимон будет уволен с поста замглавы фракции политической силы в Верховной Раде. 

Халимон также занимает должность заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Также он является главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, депутаты, декларация, ЕРДР, САП, имущество, Слуга народа, незаконное обогащение, Офис генпрокурора, Павел Халимон, дом
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