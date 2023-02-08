Офис генпрокурора разрешил САП расследовать дело нардепа Халимона, у которого СМИ нашли особняк в Киеве

В январе журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске Фото: thepoly2019 / Instagram

С просьбой открыть производство в отношении Халимона САП обратилась к Офису генпрокурора в конце января. Это было необходимо, поскольку, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) вносит генпрокурор.

Теперь же Офис генпрокурора согласовал обращение САП, и данные в ЕРДР были внесены в конце января 2023 года.