Офис генпрокурора разрешил САП расследовать дело нардепа Халимона, у которого СМИ нашли особняк в Киеве

С просьбой открыть производство в отношении Халимона САП обратилась к Офису генпрокурора в конце января. Это было необходимо, поскольку, согласно законодательству, сведения, свидетельствующие о совершении уголовного правонарушения народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) вносит генпрокурор.
Теперь же Офис генпрокурора согласовал обращение САП, и данные в ЕРДР были внесены в конце января 2023 года.
22 января было опубликовано расследование "Украинской правды". Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева – Печерске. Его владелица Анастасия Котеленец тесно связана с депутатом, в частности на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января заявил, что Халимон будет уволен с поста замглавы фракции политической силы в Верховной Раде.
Халимон также занимает должность заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Также он является главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".