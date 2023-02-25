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ПОЛИТИКА

Комиссия конкурса на должность директора НАБУ пропустила на следующий этап 11 кандидатов

Комиссия провела собеседования с 21 кандидатом и отобрала 11 из них
Комиссия провела собеседования с 21 кандидатом и отобрала 11 из них
Фото: sud.ua

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро на заседании 25 февраля решила допустить к собеседованию на соответствие критерию компетентности 11 кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

С 20-го по 24 февраля комиссия провела собеседования с 21 кандидатом, чтобы оценить их соответствие должности по критерию добропорядочности. 

Комиссия решила, что этому критерию, с точки зрения целей конкурса, соответствуют:

  • Юрий Белоусов, начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора;
  • Максим Ворвуль, старший детектив НАБУ;
  • Сергей Гупяк, начальник 4-го следственного отдела теруправления ГБР в Хмельницком;
  • Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства;
  • Сергей Наумюк, руководитель 4-го подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ;
  • Олег Опишняк, прокурор Генинспекции Офиса генпрокурора;
  • Роман Осипчук, руководитель управления внутреннего контроля НАБУ;
  • Виктор Павлущик, детектив НАБУ;
  • Вероника Плотникова, глава отдела исследования проблем прокурорской деятельности в сфере международного права и внедрения практики ЕСПЧ Научно-исследовательского института Национальной академии прокуратуры;
  • Александр Цивинский, детектив НАБУ;
  • Владимир Церковный, детектив НАБУ.

"Решение о соответствии или несоответствии того или иного кандидата принималось исключительно с целью проведения конкурса на должность директора НАБУ. Мандат комиссии не предусматривает установление "общей" добропорядочности или недобропорядочности кандидатов", – подчеркнули в сообщении. 

Эти кандидаты теперь должны пройти собеседования на соответствие критерию компетентности. Их график еще составляют. 

https://www.facebook.com/sc.nabu/posts/pfbid022d8r22DbxGyyTFgmkgQHZqA5ScQJSWLcrVo5rbTgvvaxfykzXZgcaiLhLNRyAwAul

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.

Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна, исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.

Теги: конкурс, антикоррупционное бюро, детективы, НАБУ, Роман Осипчук, Семен Кривонос
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