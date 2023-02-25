Комиссия конкурса на должность директора НАБУ пропустила на следующий этап 11 кандидатов

Комиссия провела собеседования с 21 кандидатом и отобрала 11 из них Фото: sud.ua

С 20-го по 24 февраля комиссия провела собеседования с 21 кандидатом, чтобы оценить их соответствие должности по критерию добропорядочности.

Комиссия решила, что этому критерию, с точки зрения целей конкурса, соответствуют:

Юрий Белоусов, начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора;

Максим Ворвуль, старший детектив НАБУ;

Сергей Гупяк, начальник 4-го следственного отдела теруправления ГБР в Хмельницком;

Семен Кривонос, глава Госинспекции архитектуры и градостроительства;

Сергей Наумюк, руководитель 4-го подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ;

Олег Опишняк, прокурор Генинспекции Офиса генпрокурора;

Роман Осипчук, руководитель управления внутреннего контроля НАБУ;

Виктор Павлущик, детектив НАБУ;

Вероника Плотникова, глава отдела исследования проблем прокурорской деятельности в сфере международного права и внедрения практики ЕСПЧ Научно-исследовательского института Национальной академии прокуратуры;

Александр Цивинский, детектив НАБУ;

Владимир Церковный, детектив НАБУ.

"Решение о соответствии или несоответствии того или иного кандидата принималось исключительно с целью проведения конкурса на должность директора НАБУ. Мандат комиссии не предусматривает установление "общей" добропорядочности или недобропорядочности кандидатов", – подчеркнули в сообщении.

Эти кандидаты теперь должны пройти собеседования на соответствие критерию компетентности. Их график еще составляют.