Комиссия конкурса на должность директора НАБУ пропустила на следующий этап 11 кандидатов

С 20-го по 24 февраля комиссия провела собеседования с 21 кандидатом, чтобы оценить их соответствие должности по критерию добропорядочности.
Комиссия решила, что этому критерию, с точки зрения целей конкурса, соответствуют:
"Решение о соответствии или несоответствии того или иного кандидата принималось исключительно с целью проведения конкурса на должность директора НАБУ. Мандат комиссии не предусматривает установление "общей" добропорядочности или недобропорядочности кандидатов", – подчеркнули в сообщении.
Эти кандидаты теперь должны пройти собеседования на соответствие критерию компетентности. Их график еще составляют.
Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.
16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.
Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна, исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.