Экс-прокурору дали девять лет лишения свободы по делу с похищением сотрудников НАБУ. СМИ пишут, что это Сус

Сус был уволен из прокуратуры в 2017 году Фото: Центр Протидії Корупції / Facebook

"Девять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества – приговор. [...] Такой финал истории расследования НАБУ, в котором наши сотрудники столкнулись с беспрецедентным давлением и изрядной дерзостью со стороны осужденного", – говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что дело касается событий 2016 года, когда сотрудники бюро занимались негласными следственными действиями, "документируя незаконную деятельность экс-руководителя департамента ГПУ".

"Произошла стычка с участием сотрудников НАБУ и ГПУ. В тот день работники ГПУ похитили двух сотрудников НАБУ. Их поместили в подвал, где незаконно удерживали более 10 часов, изъяв личные вещи, технику и документы. Кроме того, к ним применялось физическое и психологическое влияние. Позже сотрудников НАБУ все же отпустили", – объяснили в бюро.

По данным следствия, похищенных сотрудников НАБУ привезли к бюро на автомобиле Audi Q7, принадлежавшем осужденному.

"На видео с камер видно, что он дерзко и для привлечения внимания изготовил и навесил на автомобиль номерной знак "НАБУ". [...] Кроме того, экс-чиновник ГПУ инициировал незаконный сбор данных детективов о местах их проживания, хранении автомобилей и так далее", – отметили в антикоррупционном ведомстве.

В ВАКС объяснили, что бывшего прокурора признали виновным по трем частям ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По одной части осудили на пять лет лишения свободы, по другой – на шесть лет, по третьей – на девять лет, и "по совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым" вынесли приговор.

В доход государства ВАКС конфисковал у осужденного две квартиры, два земельных участка, гараж и автомобиль.

"Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения", – отметили в суде.

ВАКС и НАБУ не указали фамилию осужденного. "Слово и дело" пишет, что речь идет о Дмитрии Сусе.