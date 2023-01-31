Экс-прокурору дали девять лет лишения свободы по делу с похищением сотрудников НАБУ. СМИ пишут, что это Сус

"Девять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества – приговор. [...] Такой финал истории расследования НАБУ, в котором наши сотрудники столкнулись с беспрецедентным давлением и изрядной дерзостью со стороны осужденного", – говорится в сообщении.
В НАБУ рассказали, что дело касается событий 2016 года, когда сотрудники бюро занимались негласными следственными действиями, "документируя незаконную деятельность экс-руководителя департамента ГПУ".
"Произошла стычка с участием сотрудников НАБУ и ГПУ. В тот день работники ГПУ похитили двух сотрудников НАБУ. Их поместили в подвал, где незаконно удерживали более 10 часов, изъяв личные вещи, технику и документы. Кроме того, к ним применялось физическое и психологическое влияние. Позже сотрудников НАБУ все же отпустили", – объяснили в бюро.
По данным следствия, похищенных сотрудников НАБУ привезли к бюро на автомобиле Audi Q7, принадлежавшем осужденному.
"На видео с камер видно, что он дерзко и для привлечения внимания изготовил и навесил на автомобиль номерной знак "НАБУ". [...] Кроме того, экс-чиновник ГПУ инициировал незаконный сбор данных детективов о местах их проживания, хранении автомобилей и так далее", – отметили в антикоррупционном ведомстве.
В ВАКС объяснили, что бывшего прокурора признали виновным по трем частям ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По одной части осудили на пять лет лишения свободы, по другой – на шесть лет, по третьей – на девять лет, и "по совокупности преступлений путем поглощения менее сурового наказания более суровым" вынесли приговор.
В доход государства ВАКС конфисковал у осужденного две квартиры, два земельных участка, гараж и автомобиль.
"Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения", – отметили в суде.
ВАКС и НАБУ не указали фамилию осужденного. "Слово и дело" пишет, что речь идет о Дмитрии Сусе.
В ноябре 2016 года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Сусу выговор за нарушение порядка предоставления декларации о доходах. Сус был уволен с должности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики и назначен старшим следователем по особо важным делам.
В апреле 2017 года Луценко уволил Суса из органов прокуратуры за систематическое нарушение законов “О предотвращении коррупции“, “О прокуратуре“, а также правил прокурорской этики и действия, которые порочат звание прокурора. В июле стало известно, что бывший сотрудник ГПУ просит суд восстановить его в должности.
25 июля 2017 года детективы НАБУ задержали Суса в аэропорту Борисполь.
Следствие считает, что Сус присваивал изъятые при обысках средства и материальные ценности, которые потом продавал. Кроме того, он пользовался автомобилем Audi Q7, который зарегистрирован на его бабушку.
27 июля Соломенский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но 16 января 2018 года изменил ее на залог в размере 1,76 млн грн.
13 февраля 2018 года суд решил отправить Суса в СИЗО без права внесения залога, однако 16 марта Апелляционный суд Киева установил ему залог в 1,2 млн грн. 20 марта того же года Сус был освобожден из-под стражи. Как рассказал его адвокат Дмитрий Дмитренко, Сус самостоятельно не вносил залог. Фамилию человека, который это сделал, юрист не назвал, сославшись на адвокатскую тайну.
20 марта 2018 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о завершении расследования уголовного производства в отношении Суса.
Сус подозревался в нескольких эпизодах присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн грн путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).
Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.