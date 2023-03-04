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Комиссия отобрала троих кандидатов на должность директора НАБУ

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НАБУ было создано в 2015 году
НАБУ было создано в 2015 году
Фото: nabu.gov.ua

Конкурсная комиссия отобрала троих кандидатов для следующего этапа конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook 4 марта.

"Сегодня, 4 марта, комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ путем открытого голосования определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ, для представления Кабинету Министров Украины", – говорится в сообщении.

Комиссия отобрала: 

  • Сергея Гупяка, начальника 4-го следственного отдела теруправления ГБР в Хмельницком;
  • Семена Кривоноса, главу Госинспекции архитектуры и градостроительства;
  • Романа Осипчука, руководителя управления внутреннего контроля НАБУ.
https://www.facebook.com/sc.nabu/posts/pfbid0Z1MZLw8pKKfatKVXYeKFcb7CPUzecAiXsjAyPGLG2qix6cG1z72XSekpovyhrd5il

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавлял Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

16 апреля 2022 года истек семилетний срок полномочий Сытника. В тот же день Кабмин утвердил состав комиссии по отбору нового директора НАБУ. С 17 апреля обязанности директора НАБУ временно исполняет первый заместитель Гизо Углава.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 30 января 2023 января заявляла, что комиссия по отбору директора НАБУ перешла к последнему конкурсному этапу.

Всего к этому этапу конкурса были допущены 22 кандидата. Одного из них, военнослужащего и детектива НАБУ Руслана Габриеляна, исключили из конкурса из-за отсутствия у него пятилетнего опыта на руководящей должности.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января высказывал уверенность, что через неделю НАБУ получит нового директора.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: конкурс, антикоррупционное бюро, НАБУ, кадры, Роман Осипчук, Семен Кривонос
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