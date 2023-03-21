СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР. Видео

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", – говорится в сообщении.

В первом эпизоде российский бронетранспортер (БТР) возвращался с позиции с пехотой на броне.

"Но в двигатель прилетел украинский дрон – и он [БТР] остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов", – поделились в СБУ.

Там добавили, что такая же участь постигла и российскую боевую машину пехоты (БМП), которая тоже перевозила живую силу оккупантов.

"Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", – подытожили в спецслужбе.