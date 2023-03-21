СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР. Видео

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", – говорится в сообщении.
В первом эпизоде российский бронетранспортер (БТР) возвращался с позиции с пехотой на броне.
"Но в двигатель прилетел украинский дрон – и он [БТР] остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов", – поделились в СБУ.
Там добавили, что такая же участь постигла и российскую боевую машину пехоты (БМП), которая тоже перевозила живую силу оккупантов.
"Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", – подытожили в спецслужбе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Их эпицентром в Генштабе ВСУ называют Бахмут.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 21 марта силы обороны Украины уничтожили около 166 570 российских оккупантов, 3552 танка, 6897 бронемашин и тысячи единиц другой военной техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.