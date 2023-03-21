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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ дронами уничтожила российские БМП и БТР. Видео

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Спецназ СБУ записал на свой счет две уничтоженные бронемашины российских войск
Спецназ СБУ записал на свой счет две уничтоженные бронемашины российских войск
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom (архив)

Спецназовцы Службы безопасности Украины атаковали российские бронемашины с использованием FPV-дронов (барражирующих боеприпасов), в результате чего вражеская техника была уничтожена вместе с оккупантами. Соответствующее видео 20 марта в Facebook обнародовала пресс-служба СБУ.

"Россияне гибнут от ударов спецназовцев СБУ, даже убегая с позиций на бронетехнике. Еще два свеженьких примера работы FPV-дронов с кумулятивными зарядами", – говорится в сообщении.

В первом эпизоде российский бронетранспортер (БТР) возвращался с позиции с пехотой на броне.

"Но в двигатель прилетел украинский дрон – и он [БТР] остался догорать на месте поражения с остатками оккупантов", – поделились в СБУ.

Там добавили, что такая же участь постигла и российскую боевую машину пехоты (БМП), которая тоже перевозила живую силу оккупантов.

"Результат – прямое попадание дрона-камикадзе и обновление ежедневного списка уничтоженной вражеской техники", – подытожили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/617201059742661/

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Их эпицентром в Генштабе ВСУ называют Бахмут.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 21 марта силы обороны Украины уничтожили около 166 570 российских оккупантов, 3552 танка, 6897 бронемашин и тысячи единиц другой военной техники. При этом в ВСУ отмечают, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

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