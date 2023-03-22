В Киевской области российскими дронами разрушены общежития и лицей, под завалами могут быть люди – ГСЧС

Под завалами общежития в Ржищеве после атаки российских дронов-камикадзе могут быть люди, продолжается разбор завалов Фото: ДСНС України / Telegram

"Ночью 22 марта в городе Ржищев в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", – сказано в сообщении.

По данным спасателей, в 6.50 пожар был ликвидирован на площади 330 м2.

"По состоянию на 7.00 погибли три человека, травмированы два человека и спасен один человек. Вероятно, под завалами находятся четыре человека", – говорится в сводке ГСЧС.

Сейчас на месте происшествия к работам привлечены 111 специалистов ГСЧС и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются, подчеркнули спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе погибли три человека, ранены семеро, поврежден гражданский объект.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе, 16 из которых были сбиты силами украинских сил ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.