В Киевской области российскими дронами разрушены общежития и лицей, под завалами могут быть люди – ГСЧС

"Ночью 22 марта в городе Ржищев в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", – сказано в сообщении.
По данным спасателей, в 6.50 пожар был ликвидирован на площади 330 м2.
"По состоянию на 7.00 погибли три человека, травмированы два человека и спасен один человек. Вероятно, под завалами находятся четыре человека", – говорится в сводке ГСЧС.
Сейчас на месте происшествия к работам привлечены 111 специалистов ГСЧС и 28 единиц техники, работает мобильно-оперативная группа. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются, подчеркнули спасатели.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе погибли три человека, ранены семеро, поврежден гражданский объект.
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе, 16 из которых были сбиты силами украинских сил ПВО.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.