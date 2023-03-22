В Киеве тревога продолжалась больше четырех часов, сбиты все российские беспилотники – КГВА

Все дроны-камикадзе, выпущенные по Киеву, были уничтожены Фото: Андрій Нєбитов / Facebook (архив)

"По окончательно проработанной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около восьми вражеских БПЛА типа Shahed. Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашей ПВО", – цитирует пресс-служба главу КГВА Сергея Попко.

В КГВА поблагодарили силы ПВО Украины и призвали киевлян не игнорировать тревоги.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия даже в комендантский час", – подчеркнул Попко.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе, 16 из которых были сбиты силами украинских сил ПВО. В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе погибли три человека, ранены семеро, поврежден гражданский объект.