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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночная атака дронов. Оккупанты запустили 21 Shahed, ВСУ сбили 16 из них

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Большая часть дронов оккупантов была ликвидирована в зоне ответственности воздушного командования "Центр"
Большая часть дронов оккупантов была ликвидирована в зоне ответственности воздушного командования "Центр"
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Украинские военные минувшей ночью сбили 16 российских беспилотников Shahed 136/131 иранского производства. Об этом 22 марта в Telegram сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности был зафиксирован запуск 21 вражеского дрона с территории Брянской области РФ.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударного БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины", – подчеркнули в пресс-центре.

В результате российской атаки дронами-камикадзе в ночь на 22 марта в Киевской области погибли три человека, ранены семь мирных жителей, поврежден гражданский объект.

Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они были уничтожены.

Также противник ударил беспилотниками по Житомирской области. В результате поврежден объект инфраструктуры. Три дрона украинские военные сбили.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября прошлого года, когда РФ начала массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Ржищев
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