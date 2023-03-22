Ночная атака дронов. Оккупанты запустили 21 Shahed, ВСУ сбили 16 из них

Большая часть дронов оккупантов была ликвидирована в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

В общей сложности был зафиксирован запуск 21 вражеского дрона с территории Брянской области РФ.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударного БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины", – подчеркнули в пресс-центре.

В результате российской атаки дронами-камикадзе в ночь на 22 марта в Киевской области погибли три человека, ранены семь мирных жителей, поврежден гражданский объект.

Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они были уничтожены.

Также противник ударил беспилотниками по Житомирской области. В результате поврежден объект инфраструктуры. Три дрона украинские военные сбили.