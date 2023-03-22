Ночная атака дронов. Оккупанты запустили 21 Shahed, ВСУ сбили 16 из них

В общей сложности был зафиксирован запуск 21 вражеского дрона с территории Брянской области РФ.
"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударного БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины", – подчеркнули в пресс-центре.
В результате российской атаки дронами-камикадзе в ночь на 22 марта в Киевской области погибли три человека, ранены семь мирных жителей, поврежден гражданский объект.
Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они были уничтожены.
Также противник ударил беспилотниками по Житомирской области. В результате поврежден объект инфраструктуры. Три дрона украинские военные сбили.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
С сентября прошлого года, когда РФ начала массированные атаки на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.