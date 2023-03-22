"Ясно показывает, насколько глава Кремля "заинтересован" в мире". Посол США в Киеве отреагировала на российскую атаку дронов

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент [России Владимир] Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – написала Бринк.
Путин 21 марта после встречи в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке обнародованного Китаем плана мирного урегулирования войны в Украине.
Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2023
В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены корпуса общежития и здание техникума.
По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.
Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 доставлены в больницы.
В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".