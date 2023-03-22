"Ясно показывает, насколько глава Кремля "заинтересован" в мире". Посол США в Киеве отреагировала на российскую атаку дронов

Посол США в Украине прокомментировала российские удары по гражданским объектам Украины в ночь на 22 марта Фото: ГСЧС України / Telegram

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент [России Владимир] Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – написала Бринк.

Путин 21 марта после встречи в Москве с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о поддержке обнародованного Китаем плана мирного урегулирования войны в Украине.

Після всіх вчорашніх розмов у Москві знову російські ракети та знову атаки безпілотників на мирних жителів уночі абсолютно ясно показують, наскільки президент Путін зацікавлений у справедливому мирі чи припиненні війни, яку він розпочав. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2023

В Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли четыре человека. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены корпуса общежития и здание техникума.

По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 доставлены в больницы.

В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.