В Ржищеве число жертв российского удара дронами возросло до четырех – ГСЧС

Продолжается разбор завалов общежития в Ржищеве, известно уже о четырех погибших Фото: Andrii Nebytov / Telegram

Таким образом, по состоянию на 10 утра количество жертв ночной атаки россиян с применением дронов-камикадзе возросло до четырех человек.

"В 9.54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший", – сказала Рубан.

Представитель ГСЧС отметила, что работы на месте трагедии продолжаются – ищут еще людей, которые, вероятно, могут быть под завалами.

Рубан уточнила, что среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро, среди них – ребенок. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума.

По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 человек доставлены в больницы.

В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.