В Ржищеве число жертв российского удара дронами возросло до четырех – ГСЧС

Таким образом, по состоянию на 10 утра количество жертв ночной атаки россиян с применением дронов-камикадзе возросло до четырех человек.
"В 9.54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший", – сказала Рубан.
Представитель ГСЧС отметила, что работы на месте трагедии продолжаются – ищут еще людей, которые, вероятно, могут быть под завалами.
Рубан уточнила, что среди погибших нет детей, все жертвы – взрослые.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро, среди них – ребенок. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума.
По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.
Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта, сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов. По его данным, неизвестна судьба пяти человек, более 20 человек доставлены в больницы.
В полиции уточнили, что первые взрывы в Ржищеве были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.
В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".