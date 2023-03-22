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"Позорное военное преступление оккупантов". В Киевской области после атаки дронов более 20 человек доставлены в больницу, судьба пятерых неизвестна – полиция

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Из разрушенного российским ударом общежития в Киевской области эвакуировали 200 человек
Из разрушенного российским ударом общежития в Киевской области эвакуировали 200 человек
Фото: ДСНС України / Telegram

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек из здания общежития в Киевской области, поврежденного в результате атаки российских беспилотников в ночь на 22 марта. Об этом сообщил в Telegram начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

"Видим, что враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру, погибли невинные люди, в том числе и водитель "скорой", который приехал спасать граждан. Это еще одно позорное военное преступление оккупантов", – подчеркнул Небытов.

Представитель полиции уточнил, что первые взрывы были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.

По его информации, более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще пятерых  неизвестна.

"Работники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", – написал глава полиции Киевской области.

Он добавил, что одна часть здания общежития была практически полностью разрушена в результате удара дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума.

По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.

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