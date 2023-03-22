"Позорное военное преступление оккупантов". В Киевской области после атаки дронов более 20 человек доставлены в больницу, судьба пятерых неизвестна – полиция

Из разрушенного российским ударом общежития в Киевской области эвакуировали 200 человек Фото: ДСНС України / Telegram

"Видим, что враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру, погибли невинные люди, в том числе и водитель "скорой", который приехал спасать граждан. Это еще одно позорное военное преступление оккупантов", – подчеркнул Небытов.

Представитель полиции уточнил, что первые взрывы были зафиксированы около трех часов ночи 22 марта, затем последовала еще серия взрывов.

По его информации, более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще пятерых неизвестна.

"Работники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений", – написал глава полиции Киевской области.

Он добавил, что одна часть здания общежития была практически полностью разрушена в результате удара дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки дронами-камикадзе 22 марта погибли три человека, ранены семеро. Удар пришелся по городу Ржищев, где разрушены общежития и здание техникума.

По данным ГСЧС, под завалами могут оставаться четыре человека, работы на месте удара оккупантов продолжаются. Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по факту российской атаки.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину, выпустив 21 дрон-камикадзе из Брянской области РФ. 16 беспилотников были сбиты силами украинской ПВО.

В результате удара беспилотниками по Житомирской области поврежден объект инфраструктуры, три дрона сбиты. Киев оккупанты атаковали восемью дронами, все они уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил удар оккупантов, назвав его "ночью российского террора против Украины".