Путин заявил, что "мирный план" Китая можно взять "за основу", и пожаловался на Украину и Запад

"Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", – заявил Путин.
Глава Кремля пожаловался, что "пока такой готовности с их стороны" в Москве не наблюдают.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, Китай обнародовал 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.
20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.
Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.