Путин заявил, что "мирный план" Китая можно взять "за основу", и пожаловался на Украину и Запад

"Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве", – заявил Путин.

Глава Кремля пожаловался, что "пока такой готовности с их стороны" в Москве не наблюдают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, Китай обнародовал 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.