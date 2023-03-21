Белковский о выдаче ордера на арест Путина: Это отвечает его изоляционной идее, укрепляет в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ РФ, как бы бункеризироваться

"Он может, собственно, еще несколько изменить внешность и, как я советовал давно, создать какое-нибудь государство за пределами РФ, в том числе в Африке, и стать уже не Путиным, а кем-нибудь другим, выйдя из-под ордера Международного уголовного суда", – предположил он.

По мнению Белковского, Путин давно стремился к изоляции России от остального мира.

"В принципе, на уровне психологии бессознательного это отвечает его изоляционной идее. Если его нигде не хотят, это только укрепляет его в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ Российской Федерации, как бы бункеризироваться, уходить из реальной действительности, из какого-то обмена любыми энергиями, идеями, технологиями с внешним миром. Россия становится абсолютно изолированным островом. Путин с определенного момента к этому стремился, с того момента, когда он понял, что он не может открепить себя от галеры власти", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube