Белковский о выдаче ордера на арест Путина: Это отвечает его изоляционной идее, укрепляет в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ РФ, как бы бункеризироваться

"Он может, собственно, еще несколько изменить внешность и, как я советовал давно, создать какое-нибудь государство за пределами РФ, в том числе в Африке, и стать уже не Путиным, а кем-нибудь другим, выйдя из-под ордера Международного уголовного суда", – предположил он.
По мнению Белковского, Путин давно стремился к изоляции России от остального мира.
"В принципе, на уровне психологии бессознательного это отвечает его изоляционной идее. Если его нигде не хотят, это только укрепляет его в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ Российской Федерации, как бы бункеризироваться, уходить из реальной действительности, из какого-то обмена любыми энергиями, идеями, технологиями с внешним миром. Россия становится абсолютно изолированным островом. Путин с определенного момента к этому стремился, с того момента, когда он понял, что он не может открепить себя от галеры власти", – сказал он.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.