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Белковский о выдаче ордера на арест Путина: Это отвечает его изоляционной идее, укрепляет в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ РФ, как бы бункеризироваться

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Белковский: Россия становится абсолютно изолированным островом
Белковский: Россия становится абсолютно изолированным островом
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина может начать процесс смены его идентичности. Такое мнение высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политолог Станислав Белковский.

"Он может, собственно, еще несколько изменить внешность и, как я советовал давно, создать какое-нибудь государство за пределами РФ, в том числе в Африке, и стать уже не Путиным, а кем-нибудь другим, выйдя из-под ордера Международного уголовного суда", – предположил он.

По мнению Белковского, Путин давно стремился к изоляции России от остального мира.

"В принципе, на уровне психологии бессознательного это отвечает его изоляционной идее. Если его нигде не хотят, это только укрепляет его в мысли, что нужно окапываться строго в пределах границ Российской Федерации, как бы бункеризироваться, уходить из реальной действительности, из какого-то обмена любыми энергиями, идеями, технологиями с внешним миром. Россия становится абсолютно изолированным островом. Путин с определенного момента к этому стремился, с того момента, когда он понял, что он не может открепить себя от галеры власти", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Станислав Белковский, арест, Международный уголовный суд
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