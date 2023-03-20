Белковский: Путин может сидеть в своем дворце в Геленджике и там жить вечно. Он проводит в криокамере довольно много времени, охлаждается

Белковский отметил, что Путин недавно был в Республике Бурятия, российском регионе. Формально целью было посещение авиационного завода, но на самом деле российского президента интересовало не это, отметил политолог.
"Фактически главное, что находится в Бурятии, – это так называемый Иволгинский дацан. Это главная святыня российского буддизма. Буддизм является одной из четырех официальных религиозных конфессий Российской Федерации по закону. Непосредственно в Иволгинском дацане находится единственный официально зарегистрированный на территории РФ живой бессмертный – это 12-й Хамбо-лама Итигэлов, которых был в 1925 году в возрасте 75 лет похоронен в особом коробе, потом в 2000 году его достали из короба, по всем формальным показателям состояния организма, он жив. Он там находится, в дацане. Он находится в состоянии нирваны, но живет в режиме пониженного метаболизма. Вот это идеальная модель вечной жизни Владимира Владимировича Путина. Он может сидеть в своем дворце в Геленджике, например, который кстати официально является апарт-отелем в собственности Аркадия Романовича Роттенберга – старшего из братьев-дзюдоистов, и, так сказать, там жить вечно", – заявил Белковский.
Политолог заявил, что на всех объектах, связанных с российским президентом, которые изучают журналисты-расследователи и не только, всегда есть криокамера.
"Он проводит в криокамере довольно много времени, он охлаждается. Он действительно хочет физически жить очень долго, потому что он считает глубоко несправедливым, что его земные страдания никак не вознаграждены при жизни. Он должен всех пережить, это очень важный элемент его психологии. Я так долго все это рассказываю к тому, что человек, который хочет всех пережить, не устроит глобальную ядерную катастрофу. Нет, конечно, он будет блефовать и грозить этим, рассчитывая на то, что западный человек хочет жить активной жизнью, так как очень боится ядерной войны, а Путин только сам знает, устроит ядерную войну или нет. Он будет долго балансировать на грани", – сказал Белковский.
Путин увлекается общением с шаманами, рассказывал в интервью "ГОРДОН" российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. По информации живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, с шаманами президента России познакомил министр обороны Сергей Шойгу. "Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели. Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?" Я ответил: "Нет. А что в гараже?" – "Ну слава богу, что ты там не был". Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили. Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" – пересказал свой разговор с Путиным Пугачев.
Российская элита пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов, и в этом она ориентируется на руководство государства. Об этом рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.