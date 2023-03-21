Си Цзиньпин о войне в Украине после встречи с Путиным: Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде

"Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – заявил Путин.

Он также прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что вместе с танками Challenger 2 Украине будут переданы бронебойные снаряды с обедненным ураном. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – сказал глава Кремля.

По его словам, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН".

Китайское государственное агентство "Синьхуа" пишет, что относительно "украинского вопроса обе стороны считают, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН и уважать международное право".

"Обе стороны выступают против того, чтобы какая-либо страна или группа стран наносила ущерб законным интересам безопасности других стран в погоне за своими военными, политическими и иными преимуществами. [...] Обе стороны отметили, что для урегулирования кризиса вокруг Украины необходимо уважать разумные озабоченности всех стран в области безопасности, не допускать формирования лагерей и не подливать масло в огонь", – говорится в сообщении.

По версии "Синьхуа", Си Цзиньпин и Путин считают, что лучший способ решения проблемы – "ответственный диалог".

"С этой целью международное сообщество должно поддержать соответствующие конструктивные усилия. Пекин и Москва также призвали прекратить все действия, которые вызвали напряженность и затянули военные действия, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса или его выхода из-под контроля. Стороны выступили против любых односторонних санкций, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН", – отмечает китайское агентство.

Конкретных предложений по поводу российской агрессии против Украины, согласно озвученной информации, не прозвучало.

Российское агентство ТАСС пишет, что позже Си Цзиньпина сказал журналистам, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

"Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. [...] Мы твердо стоим на верной стороне истории", – цитирует ТАСС председателя КНР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.