ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Си Цзиньпин о войне в Украине после встречи с Путиным: Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве
Си Цзиньпин и Путин встречались в Москве
Фото: kremlin.ru

21 марта в Москве во время заявлений по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин упоминали и ситуацию вокруг Украины, против которой Россия ведет полномасштабную войну. Стенограмму слов Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

"Мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – заявил Путин.

Он также прокомментировал заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что вместе с танками Challenger 2 Украине будут переданы бронебойные снаряды с обедненным ураном. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца – уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – сказал глава Кремля.

По его словам, "Россия и Китай проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику" и "солидарно" работают над формированием "более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН, ее Совета Безопасности, международное право, цели и принципы Устава ООН".

Китайское государственное агентство "Синьхуа" пишет, что относительно "украинского вопроса обе стороны считают, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН и уважать международное право".

"Обе стороны выступают против того, чтобы какая-либо страна или группа стран наносила ущерб законным интересам безопасности других стран в погоне за своими военными, политическими и иными преимуществами. [...] Обе стороны отметили, что для урегулирования кризиса вокруг Украины необходимо уважать разумные озабоченности всех стран в области безопасности, не допускать формирования лагерей и не подливать масло в огонь", – говорится в сообщении.

По версии "Синьхуа", Си Цзиньпин и Путин считают, что лучший способ решения проблемы – "ответственный диалог".

"С этой целью международное сообщество должно поддержать соответствующие конструктивные усилия. Пекин и Москва также призвали прекратить все действия, которые вызвали напряженность и затянули военные действия, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса или его выхода из-под контроля. Стороны выступили против любых односторонних санкций, которые не санкционированы Советом Безопасности ООН", – отмечает китайское агентство.

Конкретных предложений по поводу российской агрессии против Украины, согласно озвученной информации, не прозвучало.

Российское агентство ТАСС пишет, что позже Си Цзиньпина сказал журналистам, что Китай выступает "за мир и диалог" и "активно содействует примирению и восстановлению переговоров".

"Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде. [...] Мы твердо стоим на верной стороне истории", – цитирует ТАСС председателя КНР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Контекст:

20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня в Украине.

Накануне визита спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, прогнозируют западные СМИ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, ООН, санкции, война, Москва, Си Цзиньпин, Кремль, переговоры, международное право, война России против Украины, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Как быстро сварить свеклу. Главные кулинарные лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Мультфильм "Мавка. Лісова пісня" стал самой кассовой лентой в украинском прокате
Галина ГРИШИНА
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Запеченный чеснок, лук и немного медового соуса. Быстрый рецепт вкусного горячего бутерброда от украинского блогера
Галина ГРИШИНА
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
"Хорошо ест, если лицо пухлое, как луна". Жители Северной Корее, чьи дети голодают, возмущены внешним видом дочери Ким Чен Ына – СМИ
Галина ГРИШИНА
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Как приготовить "идеальные вареные яйца" во фритюрнице. Рецепт для тех, кто экономит электричество
Галина ГРИШИНА
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
92-летний миллиардер Мердок женится в пятый раз. Его избранница моложе на 26 лет
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
  Шоколадные пирожные без выпекания. Простой рецепт от Глинской
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов
Галина ГРИШИНА
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
Капуста для голубцов. Как быстро снять листья. Простой совет
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
  Каменских выпустила клип на песню "Душа" в украинском этническом стиле. Потап отреагировал
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом
Галина ГРИШИНА
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Как вырастить идеальный шпинат из семян
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Украинский стилист показала, как завить локоны с помощью эластичного жгута. Видео до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (104266)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (83351)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (58935)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (47313)
5
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (32382)
6
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (31381)
7
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео (25525)
8
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (23840)
 
 
 
 