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Си Цзиньпин не предложил Путину антизападной коалиции, но они могут договориться об обходе санкций – Институт исследования войны

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Си Цзиньпин не занял резкой антизападной позиции, которой хотел от него Путин ISW
Си Цзиньпин не занял резкой антизападной позиции, которой хотел от него Путин – ISW
Фото: ЕРА

В ходе визита в Москву, который начался 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем хотел бы президент России Владимир Путин. Об этом в оперативном анализе 20 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Несмотря на то, что оба лидера в первый день визита транслировали прочность связей РФ и КНР, они по-разному трактуют масштаб будущих отношений, считают военные эксперты.

В статье Путина, опубликованной накануне встречи, он утверждает, что Пекин и Москва "выстраивают партнерство для формирования многополярного миропорядка в условиях коллективного стремления Запада к доминированию".

Си Цзиньпин в симметричной публикации предложил менее агрессивную цель, отметив, что обе страны стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против враждебного Запада. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы представить Китай как "жизнеспособного стороннего посредника в войне в Украине", не заняв резкой антизападной позиции, которой, видимо, ждал от него Путин.

"Отказ Си Цзиньпина явно объединить Китай с Россией в намеченном Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от провозглашенного Китаем "безграничного партнерства", предшествовавшего началу российского вторжения в Украину. Его риторика предполагает, что он не склонен в полной мере оказывать РФ экономическую и политическую поддержку, в которой она нуждается, чтобы обратить вспять неудачи в Украине", – говорится в отчете ISW.

Аналитики прогнозируют, что по итогу переговоров будут подписаны двусторонние торгово-экономические соглашения, часть из которых, вероятно, предусматривает обход международных санкций. Однако перспективы поставок Китаем в Россию оружия и военной техники по-прежнему остаются неясными.

Контекст:

20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня.

Накануне визита спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко заявил, что Украина ждет от Пекина влияния на РФ для прекращения войны.

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.

Теги: Владимир Путин, Китай, санкции, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, война России против Украины, ISW
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