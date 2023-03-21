Си Цзиньпин не предложил Путину антизападной коалиции, но они могут договориться об обходе санкций – Институт исследования войны

Си Цзиньпин не занял резкой антизападной позиции, которой хотел от него Путин – ISW Фото: ЕРА

Несмотря на то, что оба лидера в первый день визита транслировали прочность связей РФ и КНР, они по-разному трактуют масштаб будущих отношений, считают военные эксперты.

В статье Путина, опубликованной накануне встречи, он утверждает, что Пекин и Москва "выстраивают партнерство для формирования многополярного миропорядка в условиях коллективного стремления Запада к доминированию".

Си Цзиньпин в симметричной публикации предложил менее агрессивную цель, отметив, что обе страны стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против враждебного Запада. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы представить Китай как "жизнеспособного стороннего посредника в войне в Украине", не заняв резкой антизападной позиции, которой, видимо, ждал от него Путин.

"Отказ Си Цзиньпина явно объединить Китай с Россией в намеченном Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от провозглашенного Китаем "безграничного партнерства", предшествовавшего началу российского вторжения в Украину. Его риторика предполагает, что он не склонен в полной мере оказывать РФ экономическую и политическую поддержку, в которой она нуждается, чтобы обратить вспять неудачи в Украине", – говорится в отчете ISW.

Аналитики прогнозируют, что по итогу переговоров будут подписаны двусторонние торгово-экономические соглашения, часть из которых, вероятно, предусматривает обход международных санкций. Однако перспективы поставок Китаем в Россию оружия и военной техники по-прежнему остаются неясными.