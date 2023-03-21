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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай за год продал России беспилотников и запчастей к ним на $12 млн – СМИ

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По данным СМИ, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России беспилотники
По данным СМИ, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России беспилотники
Фото: depositphotos.com

Китай отправил в Россию беспилотников и запчастей к ним на сумму более $12 млн с момента вторжения РФ в Украину. Об этом издание The New York Times написало 21 марта, ссылаясь на официальные данные российской таможни, полученные от стороннего поставщика данных.

Издание отмечает, что трудно определить, содержат ли китайские беспилотники американские технологии, которые нарушают правила США, или поставки являются законными.

Поставки, представляющие собой смесь продуктов от DJI – самого известного в мире производителя дронов – и множества более мелких компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров, добавляют журналисты.

При этом представитель DJI заявил СМИ, что компания не смогла найти никаких записей о прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года и что она проведет расследование в отношении других фирм, которые, вероятно, продавали в Россию.

Сложные каналы продаж и расплывчатые описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение наличия американских компонентов в китайских продуктах. А официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и другим дружественным России странам, таким как Казахстан, Пакистан и Беларусь, подчеркивают в The New York Times.

По данным медиа, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения. Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии; экспортеры продали своих дронов почти на $2 млн, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года. 

В заявлении, отправленном журналистам по электронной почте, Autel сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в Россию и она проводит внутреннее расследование по этому вопросу.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, таможня, Пекин, экспорт, беспилотники, КНР, технологии, The New York Times, сотрудничество, продажа
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