Китай за год продал России беспилотников и запчастей к ним на $12 млн – СМИ

По данным СМИ, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России беспилотники Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что трудно определить, содержат ли китайские беспилотники американские технологии, которые нарушают правила США, или поставки являются законными.

Поставки, представляющие собой смесь продуктов от DJI – самого известного в мире производителя дронов – и множества более мелких компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров, добавляют журналисты.

При этом представитель DJI заявил СМИ, что компания не смогла найти никаких записей о прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года и что она проведет расследование в отношении других фирм, которые, вероятно, продавали в Россию.

Сложные каналы продаж и расплывчатые описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение наличия американских компонентов в китайских продуктах. А официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и другим дружественным России странам, таким как Казахстан, Пакистан и Беларусь, подчеркивают в The New York Times.

По данным медиа, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения. Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии; экспортеры продали своих дронов почти на $2 млн, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.

В заявлении, отправленном журналистам по электронной почте, Autel сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в Россию и она проводит внутреннее расследование по этому вопросу.