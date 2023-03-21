Китай за год продал России беспилотников и запчастей к ним на $12 млн – СМИ

Издание отмечает, что трудно определить, содержат ли китайские беспилотники американские технологии, которые нарушают правила США, или поставки являются законными.
Поставки, представляющие собой смесь продуктов от DJI – самого известного в мире производителя дронов – и множества более мелких компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров, добавляют журналисты.
При этом представитель DJI заявил СМИ, что компания не смогла найти никаких записей о прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года и что она проведет расследование в отношении других фирм, которые, вероятно, продавали в Россию.
Сложные каналы продаж и расплывчатые описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение наличия американских компонентов в китайских продуктах. А официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и другим дружественным России странам, таким как Казахстан, Пакистан и Беларусь, подчеркивают в The New York Times.
По данным медиа, в общей сложности почти 70 китайских экспортеров продали России 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения. Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии; экспортеры продали своих дронов почти на $2 млн, последняя партия была отгружена в феврале 2023 года.
В заявлении, отправленном журналистам по электронной почте, Autel сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо продажах в Россию и она проводит внутреннее расследование по этому вопросу.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".