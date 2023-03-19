Пионтковский: Китай и США – это сиамские близнецы в экономике, настолько они переплетены

"Здесь тоже американцы себя неплохо проявили. Они очень жесткое предупреждение сделали Китаю на случай серьезной военной поддержки. Ну, Китай и Соединенные Штаты – это сиамские близнецы в экономике. Они настолько переплетены... Американцы, разорвав эти связи, нанесут себе очень большой ущерб – и американскому потребителю, который привык к китайским товарам. Но китайскую экономику они просто разрушат. Они предупредили очень определенно, что они это сделают", – сказал он.

Публицист предполагает, что разговоры о том, что Китай "вот-вот поможет русским, – это его аргумент в торговле с американцами".

"А потом он заставит их пойти на какие-то серьезные экономические уступки за то, что он не будет помогать русским. Потому что на экономическое самоубийство он не пойдет, мне кажется. Поэтому серьезной поддержки ниоткуда Россия не получит", – считает Пионтковский.

Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Читайте полную версию интервью

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