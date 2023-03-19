Пионтковский: Китай и США – это сиамские близнецы в экономике, настолько они переплетены

"Здесь тоже американцы себя неплохо проявили. Они очень жесткое предупреждение сделали Китаю на случай серьезной военной поддержки. Ну, Китай и Соединенные Штаты – это сиамские близнецы в экономике. Они настолько переплетены... Американцы, разорвав эти связи, нанесут себе очень большой ущерб – и американскому потребителю, который привык к китайским товарам. Но китайскую экономику они просто разрушат. Они предупредили очень определенно, что они это сделают", – сказал он.
Публицист предполагает, что разговоры о том, что Китай "вот-вот поможет русским, – это его аргумент в торговле с американцами".
"А потом он заставит их пойти на какие-то серьезные экономические уступки за то, что он не будет помогать русским. Потому что на экономическое самоубийство он не пойдет, мне кажется. Поэтому серьезной поддержки ниоткуда Россия не получит", – считает Пионтковский.
Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе. Читайте полную версию интервью
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
20 марта начинает свой визит в РФ председатель КНР Си Цзиньпин. По данным The Wall Street Journal, после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.